"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

Defense TV: ЗРК С-500 ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV.
Как указал обозреватель, новая российская система ПВО способна не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но также достигать цели на околоземной орбите.
Он также отметил, что благодаря новейшим радарам С-500 может обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.
В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.