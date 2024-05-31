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РИА Новости

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Defense TV: ЗРК С-500 ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV.

"По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — подчеркнули в видеоролике.

Как указал обозреватель, новая российская система ПВО способна не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но также достигать цели на околоземной орбите.

Он также отметил, что благодаря новейшим радарам С-500 может обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

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