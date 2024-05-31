FT: в Киеве недовольны возможной передачей НАТО контроля над западной военной помощью

По информации газеты, многие страны - участницы НАТО признают, что предполагаемое изменение в формате "Рамштайн", скорее всего, не удовлетворит Украину

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Украинское руководство недовольно перспективой передачи от США к НАТО контроля за управлением контактной группой по военному содействию Украине (формат "Рамштайн"). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата из страны - участницы НАТО.

По его информации, руководство Украины "не было воодушевлено" данным предложением. Отмечается, что страны альянса пытаются "донести до Украины, что это повышает эффективность координации поставок" военной помощи. "Это хорошее намерение, но НАТО вряд ли сможет дать еще что-то [, кроме координации]", - считает дипломат.

FT подчеркивает, что многие страны - участницы НАТО признают, что предполагаемое изменение в формате "Рамштайн", скорее всего, не удовлетворит Украину. При этом в Киеве продолжают надеяться на прогресс в обсуждении вступления Украины в альянс на вашингтонском саммите в июле, что, по мнению представителей НАТО, не произойдет.

2 апреля агентство Bloomberg сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на саммите альянса в июле в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Украине, которое сейчас осуществляют Соединенные Штаты. Этот шаг, отмечает Bloomberg, позволит защитить контактную группу от любых политических изменений после ноябрьских выборов президента США. Союзники Киева опасаются, что возможное переизбрание бывшего американского президента Дональда Трампа может привести к изменению политики США в отношении Украины.