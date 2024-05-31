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Японская станция у Венеры перестала выходить на связь

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Фото: 江戸村のとくぞう / Wikimedia Commons
Фото: 江戸村のとくぞう / Wikimedia Commons.

Японская венерианская станция Akatsuki перестала выходить на связь

Находящаяся на орбите вокруг Венеры автоматическая межпланетная станция (АМС) Akatsuki перестала выходить на связь. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

В заявлении организации говорится, что попытки восстановить связь с АМС, предпринимаемые с конца апреля, не увенчались успехом. В агентстве допускают, что у Akatsuki возникли проблемы с двигательной установкой, не позволяющие аппарату сориентироваться на Землю.

«Сейчас мы работаем над восстановлением связи», — заявили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

В январе 2017-го в журнале Nature Geoscience ученые японской миссии Akatsuki представили снимки гигантской атмосферной волны на Венере.

В настоящее время Akatsuki является единственной АМС на орбите вокруг Венеры. 320-килограммовый аппарат был запущен в космос в мае 2010 года на ракете H-IIA, к работе на орбите Венеры АМС приступила в декабре 2015-го. Основная часть научной программы миссии — исследование атмосферы планеты и обнаружение следов вулканической активности — была завершена в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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