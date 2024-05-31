Люксембург закупает одну самоходную гаубицу CAESAR для Украины

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Минобороны Франции объявило, что Люксембург выделит «артиллерийской коалиции» европейских стран, поддерживающих ВСУ, €5 млн для финансирования закупки одной 155-мм самоходной гаубицы CAESAR 6x6.

По последним данным, Украина получила или ей было обещано в общей сложности 147 САУ CAESAR из Франции и Дании, а с учетом взноса Люксембурга – 148. В частности, Франция обязалась поставить 78 самоходок в течение 2024 года, причем первая партия из шести изделий ожидается в ближайшее время. Ранее Франция отгрузила Украине 36 гаубиц. Крупным «донором» стала Дания, которая должна была передать 19 единиц.

Люксембург активно поддерживает Украину, предоставляя ей военную помощь с начала СВО. В 2024 год эта страна выделила €69,5 млн на нужды ВСУ, в 2023 году – почти €90 млн, что составило 17% ее оборонного бюджета.

Люксембург передал ВСУ разнообразную матчасть, в том числе 6 тыс. 155-мм снарядов, 4000 пистолетов-пулеметов, 500 тыс. боеприпасов калибра 12,7 мм, 102 противотанковых гранатомета NLAW, 28 легкобронированных автомобилей HMMWV с 20 12,7-мм пулеметами и 15 больших палаток. Дополнительные поставки включали бронежилеты, шлемы, противогазы, терминалы связи, приборы ночного видения, БПЛА и 3D-сканеры «для документирования военных преступлений».