Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ

С помощью поставки Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C альянс значительно расширит возможности воздушной разведки, отметил старший научный сотрудник ИЛА РАН Александр Степанов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. НАТО пытается поставкой Швецией Киеву самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Saab 340 AEW&C повысить свои возможности по вскрытию мест размещения российских систем ПВО-ПРО. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Ранее вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила, что правительство выделит Украине $1,26 млрд на совершенствование ПВО.

"Ключевым элементом поставки выступает самолет ДРЛО шведского производства Saab 340 AEW&C. В сухом остатке поставка Saab киевскому режиму значительно расширит возможности воздушной разведки противника, обеспечит выявление авиации и потенциальных наземных целей для нанесения ударов. Одновременно НАТО повысит свои возможности по определению приоритетных целей в российском приграничье для нанесения ударов высокоточным оружием, в том числе с ядерной боевой частью. С учетом дальности действия Saab теоретически их применение возможно вне зоны действия российской ПВО и истребительной авиации, в том числе в нейтральных водах, либо с позиций соседних стран НАТО", - сказал Степанов.

Эксперт уточнил, что Saab 340 AEW&C - самолет ДРЛО, способный не только сопровождать боевые вылазки истребительной авиации противника, "но и вскрывать места размещения российских систем ПРО-ПВО, фиксировать взлет нашей авиации, в том числе стратегической, пуски крылатых и баллистических ракет на глубину до 450 километров".

Он добавил, что также в пакет помощи войдут американские всепогодные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM (предназначенные для пока виртуальных F-16) и системы ПВО. Также, по его словам, шведы отправят остатки старой бронетехники, в том числе около 600 гусеничных БТР Pbv 302 из 1960-х.

Степанов подчеркнул, что таким образом "Стокгольм теперь решил углубить свое участие в эскалации ситуации в Восточной Европе". "15 пакетов военной помощи со стороны шведов за последние пару лет уже, вероятно, демилитаризированы на линии фронта. Свидетельством чему выступает затрофеенный "самый современный и эффективный БМП в мире" CV-90, завершивший свой бесславный боевой путь с дыркой в лобовой броне от выстрела из обычного РПГ. Сейчас это произведение шведской военной инженерной мысли мы можем наблюдать на выставке трофеев МО РФ на Поклонной горе", - заключил он.