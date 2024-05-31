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ТАСС

СМИ: генсек НАТО хочет удвоить до $40 млрд в год поддержку Украины

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

По информации Handelsblatt, это предложение будет обсуждаться на встрече глав МИД альянса в Праге

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. НАТО рассматривает вариант выделения в течение пяти лет на поддержку Украины не $100 млрд, как планировалось ранее, а в два раза больше. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ФРГ и некоторых других странах альянса.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отмечается в материале, поддержка со стороны стран-членов "должна составить $40 млрд в год". По информации издания, это предложение будет обсуждаться на встрече глав МИД альянса в Праге, а решение, если и будет принято, то к июльскому саммиту в Вашингтоне.

30 апреля Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет специальный фонд в €100 млрд на военную помощь Украине. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что эти средства должны быть переданы Киеву в рамках пакетных соглашений, которые лидерам стран альянса предстоит подписать на саммите блока 9-11 июля в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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