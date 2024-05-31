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ТАСС

Премьер Чехии заявил, что Украина ежемесячно будет получать десятки тысяч снарядов

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

Первые поставки Киев получит в ближайшие дни, отметил Петр Фиала

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Украина в рамках чешской инициативы будет ежемесячно получать десятки тысяч снарядов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом неформальной встречи глав МИД государств - членов Североатлантического альянса.

"Первые поставки боеприпасов [в рамках чешской инициативы] Украина получит в ближайшие дни. Сотни тысяч единиц [снарядов] к ней поступят до конца текущего года, - сказал премьер. - Каждый месяц в рамках этой инициативы на Украину будут поступать десятки тысяч снарядов". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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