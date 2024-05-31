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ТАСС

Идентифицирован кратер от падения "Луны-25"

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Источник изображения: NASA’s Goddard Space Flight Center/ Arizona State University

Диаметр новообразованного кратера - около 10 м

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты из России с большой вероятностью идентифицировали кратер (воронку) на Луне от падения в августе 2023 года космического аппарата "Луна-25". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), Института динамики геосфер (ИДГ РАН) и НПО им. Лавочкина изучили фотографии места, где разбился аппарат "Луна-25", и рассчитали, какой кратер при этом должен был образоваться. Результаты этого исследования показали, что наблюдаемый в предполагаемом месте столкновения 10-метровый кратер, по-видимому, действительно образован ударом "Луны-25", - рассказали в пресс-службе.

Об аварии

Автоматическая станция "Луна-25" стартовала 11 августа 2023 года с задачей совершить посадку в южной полярной области Луны и провести исследования грунта и приповерхностной экзосферы. Она благополучно долетела до окрестностей Луны и вышла на орбиту ее спутника. Посадка аппарата была запланирована на 21 августа.

В соответствии с программой полета, 19 августа был выдан тормозной импульс для формирования предпосадочной орбиты. Но тормозной двигатель проработал дольше, чем планировалось, и спускаемый аппарат врезался в лунную поверхность.

Команда телевизионной камеры LROC КА Lunar Reconnaissance Orbiter, получив от Роскосмоса информацию о месте крушения, провела съемку этого места и 24 августа получила снимок, на котором виден морфологически свежий кратер диаметром около 10 м, которого не было на предыдущих снимках этого места, напомнили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Кратеры большие и малые

"Предполагаемое место падения "Луны-25" находится в материковой области на внутреннем склоне кратера диаметром около 40 км. Этот склон крутой (>20 градусов), что предполагает, что за счет движения материала поверхности вниз по склону грунт этого места постоянно перемешивается и должен быть сравнительно крупнозернистым", - рассказал главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский, которого цитирует пресс-служба.

Новообразованный кратер находится на полого-волнистой поверхности с небольшим количеством малых кратеров, что типично для сравнительно крутых лунных склонов. Диаметр наиболее крупного на этом участке поверхности кратера - около 35 м, у него виден четкий, возвышающийся над окружающей поверхностью вал. Диаметр новообразованного кратера - около 10 м.

По данным НПО им С. А. Лавочкина, посадочный блок "Луны-25" имел массу 1 605 кг в заправленном виде (1 000 кг из них - топливо), а удар произошел под углом 45 градусов. Если аппарат до удара израсходовал лишь часть топлива, то его масса снизилась до 800-1000 кг, а если допустить полное расходование, то масса при ударе может быть всего 600 кг.

Максимальную скорость удара, по экспертным оценкам, можно считать такой же, как для взлетных модулей "Аполлон 12, 14, 15", и приблизительно равной 1,7 км в секунду. Эти параметры удара были сопоставлены с результатами лабораторных опытов в сухом песке и с размерами кратеров, образованных ударами по Луне космических аппаратов серий Ranger и GRAIL и верхними ступенями ракет, доставлявших к Луне экспедиции "Аполлон".

Из результатов работы следует, что размер 10-метрового кратера находится в пределах диапазона оценок, сделанных по законам подобия для ударов в лунный реголит, и соответственно, он мог быть образован ударом "Луны-25". Исследование проведено при поддержке Минобрнауки РФ, результаты исследования опубликованы в журнале Solar System Research. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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