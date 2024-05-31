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ТАСС

Лидер АдГ заявил, что некоторые страны ЕС делают ставку на эскалацию конфликта на Украине

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Тино Хрупалла подчеркнул, что приоритетом должно быть прекращение войны и установление мира

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что некоторые страны Европейского союза (ЕС), такие как Франция и Швеция, делают ставку на эскалацию, а не на мирные переговоры для скорейшего завершения конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госминистра по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анны Люрманн о том, что Украина выполнила требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Это стремление правительства ФРГ невозможно понять. На Украине все еще идет война. Приоритетом должно быть прекращение войны и установление мира как можно скорее", - приводятся слова Хрупаллы на странице фракции АдГ в Бундестаге в X (ранее Twitter). "Россия заявила о своей готовности к мирным переговорам. Тем не менее члены ЕС, такие как Швеция и Франция, делают ставку на эскалацию, поставляя или желая поставить оружие НАТО [Украине] для нападения на территорию РФ", - подчеркнул он.

Правительство Германии, как считает лидер АдГ, не должно сейчас создавать впечатление, что оно хочет принять Украину в ЕС и предоставить ей военную помощь в будущем. "В противном случае это создаст дальнейшие препятствия на пути к мирному соглашению", - резюмировал Хрупалла.

Ранее госминистр по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анна Люрманн заявила, что, по оценке правительства Германии, Украина выполнила требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. На этом фоне, по ее словам, руководство ФРГ настаивает на скорейшем достижении странами - членами ЕС согласия по рамкам переговоров о присоединении Украины к сообществу, которые необходимы для начала переговорного процесса.

29 мая европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на неназванного чиновника, что власти ЕС хотят начать переговоры о вступлении Украины в сообщество до того, как 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии. По сведениям издания, хотя Украина уже реализовала часть мер, рекомендованных в последнем докладе Еврокомиссии по Украине, у Венгрии сохраняются возражения из-за вопроса защиты этнических и языковых меньшинств. 

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Венгрия
Германия
Россия
Украина
Франция
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Проекты
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