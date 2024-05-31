В ЦКБР заявили, что уничтожение безэкипажных катеров ВСУ FPV-дронами требует обучения

Глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что боевые FPV-системы - универсальный инструмент в современных вооруженных конфликтах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уничтожение безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов производится по особым боевым сценарием и требует специального обучения личного состава. Об этом ТАСС заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее в сети появилось видео уничтожения украинского беээкипажного катера FPV-дроном. "Речь не о каких-то новых специальных дронах или технологиях, а о новом специальном применении. Сам по себе FPV-дрон морскую цель не обнаружит и не уничтожит. В первую очередь необходимо специальное обучение личного состава FPV-расчетов, которое заточено под поиск и уничтожение безэкипажных катеров. Это одна из специальностей боевых FPV-технологий, которая наконец-то нашла применение. Для эффективного поражения украинских бэзэкипажных катеров требуются обучение и разработка соответствующих сценариев. В остальном это те же ударные дроны и те же боевые части полезной нагрузки. С небольшими изменениями, связанными со спецификой работы над морем", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, боевые FPV-системы - универсальный инструмент в современных вооруженных конфликтах. "В силу ряда причин сейчас данные системы используются только по одному сценарию - бери больше и тащи дальше. При этом у боевых FPV-систем, как и у любого другого вида вооружений, есть широкая номенклатура применений. Одним из направлений работы ЦКБР является развитие различных сценариев боевого применения FPV. ЦКБР в инициативном порядке разрабатывает десятки подобных сценариев. Морской был одним из множества. В настоящее время идет дальнейшее развитие данного направления широким кругом специалистов, как мы убедились из опубликованного видео. Помимо перехвата морских и воздушных целей (FPV-дронов ПВО - прим. ТАСС), есть большое количество сценариев, которые еще только ждут своего часа. Есть и сугубо гражданские сценарии, которые будут актуальны после окончания СВО", - отметил глава ЦКБР.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством боевых FPV-систем и сценариев применения. Также ЦКБР производит анализ трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самообеспечении.