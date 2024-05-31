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ТАСС

NYT: США передали Украине секретные планы производства тысячи вооружений

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По информации газеты, Вашингтон перевел все технические руководства с английского на украинский перед их передачей Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. США предоставили Украине конфиденциальные чертежи производства более тысячи вооружений, чтобы помочь Киеву нарастить военно-промышленный потенциал. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Пентагона.

При этом они отказались прямо ответить на вопрос издания о конкретной номенклатуре переданных вооружений, намекнув, что речь может идти об оружии, которое ВСУ используют чаще всего. Уточняется, что США перевели все технические руководства с английского на украинский перед их передачей Киеву.

В качестве одной из причин подобного решения газета называет обеспокоенность западных стран успехами России в наращивании производства боеприпасов, а также ее способностью поддерживать высокую интенсивность боевых действий. Согласно оценкам спецслужб стран альянса, РФ производит значительно больше снарядов, чем ЕС и США. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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