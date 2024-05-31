Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.

Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ

АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Минобороны России.

"В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации", - сказано в сообщении.

Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, информирует ведомство.