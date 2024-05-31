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РИА Новости

Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

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Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ

Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ

АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Минобороны России.

"В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации", - сказано в сообщении.

Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, информирует ведомство.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
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