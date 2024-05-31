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Командир назвал преимущества огнеметной «Тосочки»

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Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости.

МО России: ТОС-2 «Тосочка» автоматически готовит данные для стрельбы

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» автоматически готовит данные для стрельбы, что позволяет оперативно поразить цель. Преимущества машины назвал командир огнеметного взвода с позывным Саратов, слова которого приводит Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что раньше Саратов выполнял задачи в составе расчета ТОС-1А «Солнцепек». «Первое преимущество — это, конечно же, разница во времени. Если на "Солнцепеке" у нас уходит больше времени [на подготовку стрельбы], то на второй "ТОСке" машина делает все сама», — сказал он.

По словам командира, ТОС-2 автоматически определяет свое местоположение и рассчитывает данные для стрельбы по заданным координатам. Он отметил, что «Тосочка» получила более мощные снаряды, которые увеличивают площадь поражения. Также к преимуществам системы отнесли колесное шасси, которое позволяет оперативно покинуть огневую позицию.

В апреле стало известно, что за 2023 год расположенное в Омской области предприятие оборонно-промышленного комплекса в 2,5 раза нарастило выпуск ТОС-1А «Солнцепек».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
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