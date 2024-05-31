Дворчик: возвращение к минам будет трудным, но оно необходимо (Defence24, Польша)

Политик Дворчик: Польше нужно выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Польше нужно выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, заявил в интервью Defence 24 депутат Сейма Михал Дворчик. Так Варшава сможет производить эти мины, делать запасы и использовать их в случае войны.

"Мы отдаем себе отчет в том, что денонсация Оттавской конвенции — это с политической точки зрения серьезный шаг. Поэтому правительство, инициируя его, должно одновременно вести переговоры с другими странами восточного фланга НАТО, прежде всего со странами Балтии, чтобы отказ от договора был совместным шагом государств нашего регионаи важным сигналом о безопасности в Центральной и Восточной Европе", — сказал в беседе с порталом Defence24 представитель партии "Право и справедливость" (ПиС) Михал Дворчик (Michał Dworczyk).

В Польше начинается обсуждение целесообразности прекращения действия Оттавского договора. Какие аргументы приводят сторонники такого решения? Должен ли "Щит Восток" учитывать фактор минирования? Как те или иные решения повлияют на безопасность поляков? Об этом главный редактор портала Defence 24 Енджей Граф беседовал с депутатом Сейма Польши Михалом Дворчиком.

Defence24: В понедельник, 27 мая, вы от имени группы депутатов представили проект постановления Сейма, обязывающего правительство Польши выйти из Оттавского договора. Откуда такая идея?

Михал Дворчик: Около двух месяцев назад я возглавлял парламентскую Группу по укреплению обороны Польши. Тогда портал Defence24 провел в Сейме семинар, посвященный подготовке пограничных территорий нашего государства к обороне. В нем принимали участие представители всех важнейших политических объединений, а также (и прежде всего) эксперты, в том числе и военные, такие как генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) и генерал Богуслав Бенбенек (Bogusław Bębenek).

Мы обсуждали роль инженерной подготовки территории к обороне на основе опыта Украины. На эту тему высказались, в частности, действующие украинские командиры. Все участники семинара согласились с тем, что соответствующее обустройство территории может иметь ключевое значение при подготовке к обороне. В качестве примера приводилась "Линия Суровикина", сыгравшая очень значительную роль по остановке украинского контрнаступления в прошлом году. Важной темой стал вопрос о противопехотных минах.

Большинство экспертов согласились с тем, что если Польша хочет серьезно подготовиться к обороне, она должна денонсировать Оттавский договор 1997 года, запрещающий производство, хранение и использование противопехотных мин.

– Это проект парламентской фракции "Права и справедливости"?

– Нет. Следует отметить, что инициатором здесь выступает отнюдь не только ПиС. Под этим проектом подписались не только политики нашей фракции, но и многие независимые депутаты. Это очень важно, потому что вопросы безопасности должны обсуждаться и решаться независимо от политических разделений. Причина внесение этого проекта ясна — мы хотим помочь правительству инициировать процесс выхода из Оттавского договора.

– Как должен выглядеть этот процесс?

– Мы прекрасно понимаем, что с политической точки зрения это серьезный шаг, ведь сегодня в мире более 160 государств-участников этой Конвенции. Поэтому наше правительство, инициируя такой шаг, должно одновременно вести переговоры с другими странами восточного фланга НАТО, прежде всего со странами Балтии, чтобы отказ от Оттавского договора был совместным решением государств нашего региона и важным сигналом о безопасности в Центральной и Восточной Европе. Впрочем, в некоторых странах, например, в Эстонии дискуссия на эту тему уже началась.

– Мы говорим о европейской дискуссии, а между тем в Польше однозначной позиции по этому вопросу пока не просматривается. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш недавно говорил о подготовке полосы для возможного минирования, отметив, что рассмотрение такого сценария является насущной необходимостью. Тем временем, премьер Дональд Туск заявил, что Польша не планирует минировать границу и не предвидит никаких инициатив относительно изменения международного законодательства по данному вопросу. Как можно прокомментировать эти расхождения и как могут развиваться политические дебаты по Оттавской конвенции?

– Я думаю, что на самом деле такая дискуссия во властных кругах пока еще всерьез не началась. Начать ее правящей коалиции еще предстоит. Я знаю, что в ней есть политики, которые годами занимаются обороной и убеждены, что Польша должна выйти из Оттавской конвенции. Я надеюсь, что никакие партийные соображения не заблокируют необходимый процесс анализа и обсуждения этой важнейшей темы. Конечно, я понимаю, что это непростое политическое решение, но в то же время, мы, наверное, все понимаем, что сегодня жизненно важно наращивать оборонный потенциал РП не только на декларативном, но и на максимально реальном и практическом уровне.

Сегодня на Украине мины являются одним из важнейших боевых средств. Они дешевы и в то же время очень эффективны. Если мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от России, и хотим подготовить свои границы к обороне, мы должны выйти из Оттавского договора, подготовить запас мин и быть готовыми к их эффективному использованию.

– Реализация проекта "Щит Восток" запланирована на 2024-2028 годы, а его стоимость ("только материальная", по данным Министерства обороны), как ожидается, составит 10 миллиардов злотых. По словам генерала Кукулы, "Щит" должен основываться на четырех столпах: увеличение возможностей реагирования на внезапные атаки; ограничение мобильности противника; обеспечение мобильности собственных войск; повышение безопасности войск и защиты гражданского населения. Необходима ли, по вашему мнению, денонсация Оттавского договора для успешного функционирования "Щита"? Считаете ли вы размещение мин на приграничной полосе неотъемлемой частью такой системы?

– Конечно, это однозначно связано со вторым пунктом, указанным генералом Кукулой, то есть ограничением мобильности войск противника. Если мы хотим сделать это эффективно, мы должны использовать мины — как противотанковые, так и противопехотные. Но давайте скажем прямо: никто не говорит о том, чтобы ставить минные поля сегодня. Целью выхода из Оттавского договора является получение возможностей для производства мин, а затем для подготовки их запасов — достаточных для того, чтобы в ситуации реальной угрозы Польша могла их использовать.

Постулат выхода из договора не имеет ничего общего с распространяемыми некоторыми политиками страшилками о том, что уже сегодня в некоторых регионах Польши собираются устроить минные поля, которые будут угрожать здоровью и жизни гражданского населения. Это абсурд. Речь идет о превентивных мерах и наращивании оборонного потенциала страны. О том, чтобы мы были готовы к часу Икс.

– У кого-то может возникнуть вопрос: если сегодня мы не собираемся минировать какие-либо территории, то к чему такая спешка с выходом из Конвенции?

– Потому что расторжение договора и создание мощностей по производству мин — дело не одного дня. Сегодня на Украине счет минам идет на миллионы. Очевидно, что производство такого количества мин занимает определенное время. Кроме того, польским компаниям нужно время, чтобы восстановить производственные мощности, ликвидированные много лет назад. Стоит напомнить, что Польша к 2016 году избавилась от всех запасов — мы ликвидировали более миллиона единиц мин.

– Реально ли запустить производство в столь короткие сроки?

– Мины — это простое боевое средство, так что на базе предприятий польской оборонной промышленности начать их производство можно быстро. В течение двух-трех лет мы смогли бы расширить производственные мощности, чтобы выпускать достаточное количество мин — не только "умных", но и самых простых.

– Есть те, кто утверждает, будто производить обычные мины не имеет смысла, что достаточно "умных" мин, которые часто считаются более "гуманными" …

– Нужно понимать разницу между этими двумя типами мин. Главное различие — стоимость производства. "Умные" могут стоить до ста тысяч злотых, между тем стоимость простейших противопехотных мин составляет сумму в несколько сотен злотых. Для защиты границы в случае конфликта потребуются миллионы мин. Учитывая это, легко понять, какие мины эффективнее — дешевые и быстрые в изготовлении или дорогие, на производство которых приходится тратить гораздо больше времени и средств.

– А что можно ответить людям, которые, узнав о денонсации Оттавского договора, опасаются, что установка минных полей поставит под угрозу их безопасность?

– Следует подчеркнуть, что минные поля создаются не в мирное время, а тогда, когда конфликт неизбежен или уже начинается. В такой гипотетической ситуации население эвакуируют из районов, где будут созданы минные поля. Таким образом, выход Польши из Оттавского договора не представляет угрозы ни для одного поляка. Наоборот — это укрепит нашу безопасность.

– Благодарю за беседу.

Автор: Енджей Граф (Jędrzej Graf)