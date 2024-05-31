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Известия.ru

Путин назвал основой успехов РФ на поле боя поддержку бойцов россиянами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Поддержка бойцов специальной военной операции россиянами является основой успехов Вооруженных сил (ВС) России на поле боя. Об этом в четверг, 30 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.


В ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства обратился к семье Шишовых, которая отправляет письма и полезные вещи военнослужащим на фронт. Он поблагодарил их от себя и от лица российских бойцов, которые получают эти письма.

«Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов наших страны, в интересах таких семей, как ваша. Эта взаимная связь и поддержка являются основой нашего бытия в целом по большому счету, ну и основой наших успехов, в том числе на поле боя», — отметил глава государства.

Накануне в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета Путин заявил, что российские власти должны работать так же напряженно, как это делают военнослужащие в зоне СВО. Он подчеркнул, что ключевые для РФ вопросы сейчас решаются на фронте.

В конце марта корреспондент «Известий» Александр Федорчак передал артиллеристам Западной группировки войск письма от детей из школы при посольстве РФ в США. Военнослужащие тогда поделились, что перечитывают каждое письмо как в первый раз, убеждаясь снова и снова, что «это всё не зря».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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