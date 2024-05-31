МНО Республики Корея сообщило о завершении разработки ЗРС L-SAM

ЦАМТО, 30 мая. МНО Республики Корея 27 мая сообщило о завершении Агентством программ оборонных закупок (DAPA) разработки зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM (long-range surface-to air missile).

По данным МНО Республики Корея, техническая разработка комплекса L-SAM завершена, и он признан пригодным для боевого применения по итогам недавно проведенных DAPA испытаний.

Согласно планам, серийное производство L-SAM начнется в 2025 году, а начало поставок систем в Вооруженные силы запланировано на 2028 год.

Подчиненное DAPA Агентство оборонных разработок (ADD) реализует проект создания L-SAM совместно с национальной компанией LIG Nex1 с 2019 года.

Система является элементом национальной эшелонированной системы противоракетной обороны (ПРО) KAMD (Korea Air and Missile Defense). В ее состав входят, помимо L-SAM, ЗРК средней дальности Cheongung II (M-SAM), поставленные США ЗРК "Пэтриот" и маловысотные средства противоракетной обороны (LAMD).

По информации МНО Республики Корея, L-SAM представляет собой систему ПРО верхнего эшелона, которая перехватывает баллистические ракеты на большей высоте, чем Cheongung II.

L-SAM позволяет поражать ракету противника на высоте 50-60 км, в наивысшей точке ее траектории. Ракеты, которые L-SAM не смог перехватить, будут поражаться другими ЗРК, включая "Пэтриот" (PAC-2/PAC-3) и Cheongung II на высоте около 40 км.

Как сообщал ЦАМТО, в развитие программы L-SAM в апреле 2023 года Комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил разработку зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM II. Согласно планам, проект будет реализован в период с 2024 по 2035 гг. Бюджет проекта составляет 2,71 трлн. вон (2,03 млрд. долл.).

В рамках проекта L-SAM II планируется приобрести высотный перехватчик и перехватчик, обеспечивающий возможность поражения современных ракет, включая гиперзвуковые, на фазе планирования. По информации DAPA, дальность перехвата системы L-SAM-II примерно в три раза превысит показатель L-SAM, высота перехвата также возрастет.