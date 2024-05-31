Городецкая верфь поставит ВМФ России еще один причал проекта ПМ61М1

"Судоремонтно-судостроительная корпорация" заключила контракт на поставку ВМФ России плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ61М1. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как уточнили представители верфи, условия заключенного с Минобороны РФ контракта предполагают передачу причала в 2026 году.

Плавучий причал проекта ПМ61-М1 Судоремонтно-судостроительная корпорация

Отметим, что ранее, весной 2022 года, "ССК" получила от Минобороны РФ заказ на два причала проекта 824М и два полутяжелых металлических причала проекта ПМ61М1. Срок выполнение этого контракта – 2023–2024 годы.

Причалы ПМ61М1 обеспечивают одновременную стоянку пары подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн каждый. Сооружения также позволяют подавать на корабли с берега воду, пар, электричество и воздух.

ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" находится в Городце (Нижегородская область). Согласно данным информационно-аналитического сервиса Коммерсант.Картотека, уставный фонд предприятия составляет 60 млн рублей.