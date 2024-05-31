"Решетнев" создаст еще четыре аппарата для системы "Скиф"

Предприятие также отвечает за летные испытания спутниковой системы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева" (ИСС Решетнева, входит в Роскосмос) заключила два контракта на изготовление четырех аппаратов для системы связи "Скиф". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Компания "Решетнев" заключила два контракта с Роскосмосом на изготовление, запуск и летные испытания еще четырех аппаратов для системы связи "Скиф". Предприятие также отвечает за летные испытания спутниковой системы "Скиф", которая на первом этапе будет работать на базе шести спутников", - говорится в сообщении.

Проект "Сфера"

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках проекта "Сфера" был запущен 22 октября прошлого года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 спутников "Скиф" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, срок активной службы спутника составит 12 лет.

Запуск первых штатных "Скифов" запланирован на 2026 год. В ноябре Роскосмос сообщил ТАСС, что изготовление штатных "Скифов" планируется начать уже в следующем году.