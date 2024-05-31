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ТАСС

Захарова подтвердила данные о подготовке Франции к отправке военных на Украину

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Париж расписался в провале всей своей стратегии, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Информация о подготовке Франции к отправке ее военных на Украину подтверждается, Париж расписался в провале всей своей стратегии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приходят подтверждения нашей информации о подготовке Франции к направлению на Украину своих военных. Мы, напомню, озвучивали такие данные 3 апреля текущего года. Несмотря на попытки Парижа завуалировать участие своих кадровых военных в конфликте, киевский режим намеренно рекламирует подобное развитие событий с целью еще раз заявить о широкой международной поддержке и, конечно, подыграть собственной провальной мобилизации", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на подписанные главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров ВСУ. "Теперь эту информацию должны комментировать в Елисейском дворце, а не прятаться за какими-то формулировками, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Технически эти так называемые инструкторы необходимы для наведения на цели сложных в применении дальнобойных ракет SCALP".

Захарова обратила внимание, что о возможном направлении на Украину военных контингентов высказывалась также Варшава, режимы стран Прибалтики. "Это говорит о том, что их первоначальный план в отношении Украины полностью провалился. Они судорожно ищут, как вести эту кампанию далее", - пояснила дипломат. 

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