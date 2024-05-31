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ТАСС

Южная Корея инвестирует $72 млрд в космическую программу к 2045 году

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Юн Сок Ёль предложил объявить 27 мая днем космонавтики

СЕУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что страна инвестирует 100 трлн вон (около $72,5 млрд) в развитие космической программы к 2045 году, а также подтвердил планы отправить миссию на Марс. Его слова привела администрация президента.

"Президент обещал всестороннюю помощь в сфере инноваций и вызовов, связанных с космосом. По его словам, к 2027 году бюджет на космос будет увеличен до 1,5 трлн вон, к 2045 году мы привлечем инвестиции на 100 трлн вон", - информировала администрация. Юн Сок Ёль принял участие в церемонии, посвященной Корейскому аэрокосмическому управлению (KASA), которое официально начало работу 27 мая.

Президент Республики Корея предложил сделать 27 мая днем космонавтики.

"Мы посадим наш исследовательский аппарат на Луну в 2032 году и установим наш государственный флаг на Марсе в 2045 году", - сказал южнокорейский лидер. Это обещание он дал еще в 2022 году во время презентации дорожной карты по развитию космической программы страны. 

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Страны
Южная Корея
Проекты
Луна
Марс
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