Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов на Украине (Le Monde, Франция)

Le Monde: Макрон создает коалицию стран для отправки инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию из европейских стран для отправки военных инструкторов на Украину, пишет Le Monde. Предполагается, что ее целью могут быть обучение саперов и формирование моторизованной бригады ВСУ.

Сотни специалистов из нескольких стран, в том числе Франции, могут привлечь для подготовки саперов или даже для помощи в обучении новой моторизованной бригады ВСУ.

Пока еще ничего не решено, но отправка европейских инструкторов на Украину может стать вопросом всего нескольких недель или даже дней. По информации журналистов Le Monde, французские власти пытаются создать коалицию стран, готовых обучать украинских солдат.

По данным источников, консультации по этому вопросу, вероятно, будут ускорены в ближайшие дни, а соответствующее заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня. Примечательно, что Эммануэль Макрон, возможно, пойдет на такой шаг [создание коалиции] спустя три с половиной месяца после того, как не исключил отправку западных военных на Украину.

Вопрос создания коалиции был поднят во вторник, 28 мая, между президентом Франции и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в кулуарах заседания франко-германского совета министров в замке Мезеберг, к северу от Берлина. За день до этого возникли спекуляции после преждевременного заявления украинского генштаба о том, что французским военным инструкторам разрешили посещать учебные центры на украинской территории. Париж был недоволен обнародованием этой информации. Киев же был вынужден сдержать свои комментарии.

"Я не имею привычки комментировать слухи или решения, которые только могут быть приняты", – сказал Макрон Шольцу во вторник, ссылаясь на "несогласованные и несвоевременные сообщения". Однако он не стал отрицать перспективу развертывания французских сил на Украине.

Идея заключается в том, чтобы сначала направить несколько десятков специалистов и определить потребность в обучении. Затем, на втором этапе, – миссия из нескольких сотен солдат. Планируется обучить саперов и даже, как предполагает Париж, организовать обучение для солдат новой моторизованной бригады ВСУ.

Литва готова присоединиться к коалиции

Хотя Германия по-прежнему очень осторожно относится к отправке войск на Украину, в том числе военных инструкторов, несколько стран, скорее всего, присоединятся к коалиции. "Мы могли бы отправить на Украину инструкторов <...>, которые уже были там [до начала спецоперации]. Литва готова присоединиться к коалиции, возглавляемой, например, Францией, которая будет обучать солдат на Украине", – заявил в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По данным балтийских источников, британцы также могут быть заинтересованы в такой инициативе.

В интервью, опубликованном 20 мая британской газетой Financial Times, премьер-министр Латвии Кая Каллас, которая также поддерживает этот проект, заявила, что союзники Киева не должны бояться участия в конфликте с Москвой, даже если европейские инструкторы станут мишенью российской армии. "Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: "Это статья 5 [положение НАТО о совместной обороне]. Давайте бомбить Россию. Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", – пояснила она.

Для ряда европейских стран участие в коалиции стало бы естественным продолжением Миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), запущенной осенью 2022 года для обучения киевских солдат на территории ЕС, в которой участвуют 24 государства-члена блока и Норвегия. В рамках этой программы уже обучено 52 тысячи украинских военных, или пятнадцать бригад. По итогам обучения они владеют различными техниками ведения сухопутного боя, а также навыками разминирования, борьбы с ядерными, радиологическими, биологическими и химическими угрозами, обслуживания техники и так далее.

Только во Франции обучение прошли более 12 тысяч человек. И это еще не все: до лета в рамках EUMAM будет подготовлено еще восемь тысяч солдат.

По мнению представителей западных военных структур, обучение солдат ВСУ на территории самой Украины не только повысит их эффективность, но и снизит риски, связанные с их переброской в другие страны. В настоящее время большая часть подготовки, которую организовала Европа, проходит в Польше, Германии и Великобритании, что требует значительных логистических усилий и большего времени. Киев страдает от нехватки живой силы и неохотно отпускает военных, находящихся на передовой. Осенью 2023 года учебный курс во Франции пришлось отложить на месяц из-за того, что украинский генштаб не отправил солдат.

Авторы: Седрик Пьетралунга (Cédric Pietralunga), Филипп Рикар (Philippe Ricard)