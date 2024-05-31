Турция приступила к серийному производству танков "Алтай"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Сакарья-Арифие, 23.04.2023.

ЦАМТО, 30 мая. Глава Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Халук Гергюн объявил о начале серийного производства основных боевых танков "Алтай" национальной разработки.

Как сообщает турецкая телекомпания TRT World со ссылкой на председателя SSB, танк нового поколения "Алтай", производимый компанией BMC Defense, модернизирован с учетом ведения современных боевых действий.

По его словам, многие подсистемы были локализованы и производятся местной промышленностью, добавлены обновленные технологии и инновации для повышения боевых возможностей танка. Все активнее интегрируются цифровые технологии, что позволяет более точно и быстро обнаруживать цель, наводиться и наносить поражение противнику.

"Мы начали серийное производство нашего национального танка. Есть страны, которые хотят работать с нами в рамках этого проекта на международном уровне, и мы продолжаем переговоры с ними", – добавил Х.Гергюн.

Как уже сообщал ЦАМТО, на бронетанковом заводе в провинции Сакарья 23 апреля 2023 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония передачи Вооруженным силам для испытаний первых двух основных боевых танков "Алтай" национальной разработки.

Планировалось, что переданные танки пройдут испытания в составе ВС Турции, после чего начнется их серийное производство и поставки в войска. Как ожидалось, испытания будут завершены в 2024 году, а производство начнется в 2025 году. Первая партия танков будет оснащена силовыми установками южнокорейского производства. Компания BMC планирует заменить южнокорейские двигатели национальной версией в 2026 году. В настоящее компания BMC Power разрабатывает в Турции двигатель BATU мощностью 1500 л.с. для оснащения различных бронированных машин, включая ОБТ "Алтай". Предполагается, что 12-цилиндровый V-образный турбодизельный двигатель с водяным охлаждением будет развивать крутящий момент 4600 нм.

По словам Р.Эрдогана, с момента начала разработки в 2000-х годах конструкция танка претерпела значительные изменения. Среди новых возможностей ОБТ названы система активной защиты AKKOR, улучшенное бронирование, обновленные системы управления огнем и управления машиной, моторно-трансмиссионный блок, топливный и гидравлический насосы, маскировочная сеть, перископ, разработанные национальным ОПК прицел наводчика, гусеницы и башня.

Масса танка с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель) – 65 т. В состав вооружения входит 120-мм гладкоствольная пушка, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, установленный на башне дистанционно управляемый модуль вооружения SARP компании Aselsan. Максимальная дальность стрельбы ОБТ – 8 км.

Справочно:

Разработка ОБТ "Алтай" выполнена в рамках контракта, подписанного SSM с компанией Otokar в июле 2008 года при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией BMC.

Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но взаимоотношения с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки Турции оружия из-за ее действий в Сирии.

В 2020 году компания BMC подписала с двумя южнокорейскими компаниями, Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co., соглашение о поставке и интеграции для оснащения танка 4-тактного 12-цилиндрового дизельного двигателя с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматической трансмиссии EST15K.

При этом представители турецкого оборонного ведомства неоднократно заявляли, что двигатель, который будет закуплен за границей, планируется использовать только на первой партии танков. Последующие партии планируется оборудовать национальными двигателями.