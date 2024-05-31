Войти
ЦАМТО

В России создали бронежилет-трансформер "Медоед" для бойцов в зоне СВО

270
0
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 30 мая. В России создан бронежилет-трансформер "Медоед", который позволяет бойцам варьировать уровень защиты в зависимости от задач и обстановки на фронте, он уже поставляется в зону СВО.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор ООО "Хамари", разработавшего "Медоеда", Евгений Батаев.

Разработка представлена на выставке "Экипировка-2024", которая проходит в Москве 30-31 мая.

"Бронежилет "Медоед" создан по принципу "два в одном" – в состав этого трансформера входят бронежилеты с классом защиты БР-5 и БР-3. Если боец находится на передовой, он носит весь комплект, если же он находится в расположении или укрепленном объекте, то он отстегивает ненужную броню, при этом оставаясь в полноценном жилете с шейным воротником и наплечниками, которые защитят его, в частности, от попадания осколков", – сказал Е.Батаев.

Собеседник агентства пояснил, что бронежилет с классом бронезащиты БР-3 защищает от попадания пистолета Ярыгина, БР-5 – автомата Калашникова.

"Модульность нашего жилета связана с тем, что военнослужащие не всегда ведут однородные боевые действия. Сейчас вы находитесь на линии соприкосновения, а уже через два часа вы в безопасном месте и вам нет необходимости продолжать носить на себе всю эту амуницию. Вы можете ее отстегнуть, поесть, выполнить какие-то задачи по хозяйству, оставаясь все это время защищенным", – отметил В.Батаев.

Кроме того, ООО "Хамари" представило на выставке защитный комплект-трансформер "Росомаха". Данные разработки уже поставляются в зону СВО.

Говоря о названиях, В.Батаев сообщил, что звери семейства куньих, к которым относятся росомаха и медоед, "маленькие, но очень опасные".

Помимо бронежилетов, в комплект "Медоед" входит одноименный опорный экзоскелет, который применяется для разгрузки военнослужащих до 20 кг и "полностью повторяет анатомию движения человеческих ног". "Разработка очень помогает особенно тем бойцам, у кого слабые ноги, были ранения и травмы", – добавил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
12.05.2010
Спецсредства антитеррора представят российские фирмы в Иордании - "Рособоронэкспорт"
27.01.2009
Особые патроны для МВД будут изготовлены в Барнауле
30.10.2008
Средства особого назначения
27.10.2008
Автоматы Калашникова и пистолеты Макарова милиции еще послужат
17.10.2008
Перевооружение милиции России
10.10.2008
МВД РФ отказывается от автоматов Калашникова и ПМ
09.10.2008
Новое оружие будет!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 03:24
  • 1
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 03:24
  • 1655
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 03:05
  • 1
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 31.05 03:01
  • 4
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 31.05 00:35
  • 6
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)