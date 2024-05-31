В России создали бронежилет-трансформер "Медоед" для бойцов в зоне СВО

ЦАМТО, 30 мая. В России создан бронежилет-трансформер "Медоед", который позволяет бойцам варьировать уровень защиты в зависимости от задач и обстановки на фронте, он уже поставляется в зону СВО.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор ООО "Хамари", разработавшего "Медоеда", Евгений Батаев.

Разработка представлена на выставке "Экипировка-2024", которая проходит в Москве 30-31 мая.

"Бронежилет "Медоед" создан по принципу "два в одном" – в состав этого трансформера входят бронежилеты с классом защиты БР-5 и БР-3. Если боец находится на передовой, он носит весь комплект, если же он находится в расположении или укрепленном объекте, то он отстегивает ненужную броню, при этом оставаясь в полноценном жилете с шейным воротником и наплечниками, которые защитят его, в частности, от попадания осколков", – сказал Е.Батаев.

Собеседник агентства пояснил, что бронежилет с классом бронезащиты БР-3 защищает от попадания пистолета Ярыгина, БР-5 – автомата Калашникова.

"Модульность нашего жилета связана с тем, что военнослужащие не всегда ведут однородные боевые действия. Сейчас вы находитесь на линии соприкосновения, а уже через два часа вы в безопасном месте и вам нет необходимости продолжать носить на себе всю эту амуницию. Вы можете ее отстегнуть, поесть, выполнить какие-то задачи по хозяйству, оставаясь все это время защищенным", – отметил В.Батаев.

Кроме того, ООО "Хамари" представило на выставке защитный комплект-трансформер "Росомаха". Данные разработки уже поставляются в зону СВО.

Говоря о названиях, В.Батаев сообщил, что звери семейства куньих, к которым относятся росомаха и медоед, "маленькие, но очень опасные".

Помимо бронежилетов, в комплект "Медоед" входит одноименный опорный экзоскелет, который применяется для разгрузки военнослужащих до 20 кг и "полностью повторяет анатомию движения человеческих ног". "Разработка очень помогает особенно тем бойцам, у кого слабые ноги, были ранения и травмы", – добавил собеседник агентства.