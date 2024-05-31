Эрдоган: лоббисты войны саботировали реализацию стамбульских договоренностей РФ и Украины

Президент Турции отметил, что "никто не знает, когда и чем закончится война", которая "постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира"

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульские договоренности между Россией и Украиной были саботировали кругами, лоббирующими продолжение войны. Об этом он заявил в прямом эфире местного телевидения во время выступления перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024.

"Рядом с нами между нашими соседями по Черному морю, Россией и Украиной, уже третий год продолжается война. Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему", - сказал Эрдоган.

Он также указал, что "никто не знает, когда и чем закончится война", которая "постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира".