Войти
ТАСС

Эрдоган: лоббисты войны саботировали реализацию стамбульских договоренностей РФ и Украины

259
0
0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Ahmad Al-Rubaye / Pool Photo via AP

Президент Турции отметил, что "никто не знает, когда и чем закончится война", которая "постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира"

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульские договоренности между Россией и Украиной были саботировали кругами, лоббирующими продолжение войны. Об этом он заявил в прямом эфире местного телевидения во время выступления перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024.

"Рядом с нами между нашими соседями по Черному морю, Россией и Украиной, уже третий год продолжается война. Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему", - сказал Эрдоган.

Он также указал, что "никто не знает, когда и чем закончится война", которая "постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.09.2016
Визит начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова в Турцию
11.07.2016
Брюно Тертре: На любой серьезный кризис с Россией сильно влияет ядерный фактор (Le Monde, Франция)
13.05.2016
Эрдоган раскритиковал НАТО за низкую военную активность в Черном море
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
06.10.2015
Распоясавшийся Путин ("The Weekly Standard", США)
22.04.2015
Украина поможет Турции вооружиться
29.06.2007
Южная Корея поставит Турции ВиВТ на сумму более 540 млн дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 03:24
  • 1
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 03:24
  • 1655
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 03:05
  • 1
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 31.05 03:01
  • 4
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 31.05 00:35
  • 6
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)