Индийская Agnikul Cosmos запустила собственную ракету для суборбитального полета

Цель полета состояла в испытаниях двигателя ракеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая. /ТАСС/. Индийская частная компания Agnikul Cosmos осуществила старт первой ракеты Agnibaan собственного производства для испытательного суборбитального полета, сообщает газета The Economic Times.

Запуск после трех предыдущих неудачных попыток был осуществлен 30 мая с пусковой площадки компании на космодроме Индийской организации космических исследований (ISRO) на острове Шрихарикота.

Цель суборбитального полета продолжительностью две минуты состояла в испытаниях двигателя ракеты, созданного с элементами криогенной технологии, предусматривающими использование жидкого и газового топлива, а также в проверке работы бортовых элементов, напечатанных на 3D-принтере.

Agnibaan - двухступенчатая ракета-носитель, способная вывести до 300 кг полезной нагрузки на орбиту высотой около 700 км. Первая в Индии ракета частной разработки компании Skyroot была запущена с космодрома ISRO в 2022 году.

Основанная в 2017 году компания Agnikul Cosmos (аgni - "огонь" на хинди и санскрите) управляет первой в Индии частной стартовой площадкой и центром управления полетами, расположенными на космодроме ISRO.