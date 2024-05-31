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Военное обозрение

Для борьбы с беспилотниками: израильская армия намерена установить авиапушки M61 Vulcan на бронемашины

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАХАЛ намерен установить авиационные пушки M61 Vulcan на бронемашины, развернутые вдоль северной границы, в рамках эксперимента по борьбе с беспилотниками.

Израильский научно-образовательный центр Alma недавно подсчитал, что в распоряжении «Хизбаллы» имеется более 2500 БПЛА, способных выполнять различные задачи, в том числе вести разведку и наносить удары. Согласно его статистике, количество атак беспилотников на Израиль увеличилось с 7 в феврале до 24 в марте.

К настоящему времени израильская армия разместила системы обнаружения БПЛА вдоль всей северной границы, чтобы улучшить время реагирования и точность перехватов, а в Северном военном командовании создано особое подразделение, предназначенное для наведения на дроны противника. Тем не менее, «Хизбалла» смогла в мае атаковать один из военных объектов.

В этой связи командование АОИ в поисках способов борьбы с этой угрозой обратило внимание на M61. Это шестиствольная роторная пушка типа Гатлинга с электрическим приводом, способная производить 6000 выстрелов в минуту. Производит это оружие американский концерн General Dynamics.

M61 находится на оснащении ВВС Израиля с 1975 года и получил ряд модификаций, например в лице версии Machbet. Армия размещала это оружие на северной границе на БТР M113 (местное обозначение – Bardehlas), до тех пор, пока данная бронемашина не была снята с вооружения в 2006 году.

Представитель ЦАХАЛ сообщил Defense News, что у военных «на данный момент нет пушек Vulcan». На текущем этапе оборонная промышленность проводит испытания M61, наряду с другими решениями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M113 БТР
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
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