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Военное обозрение

Эксперты выяснили, каким западным оружием ВСУ могут наносить «разрешённые» удары по РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Возможная дальнейшая эскалация конфликта на Украине и его расширение за пределы одной страны (правильнее, двух, ведь часть новых территорий РФ все еще оккупированы ВСУ), вопреки довольно жестким предупреждениям Москвы, все меньше пугает западных союзников Киева. Связано это, в первую очередь, с опасениями полного разгрома ВСУ, которые нарастают по мере все больших успехов российской армии.

Уже одиннадцать западных союзников Киева сняли очередное табу на нанесение ударов поставленным ими оружием по признаваемым Западом «законными» территориям в глубине РФ. Одними из последних этот список вслед за прибалтами и Польшей буквально на днях пополнили Франция, Великобритания, Канада и Финляндия. По неофициальным данным, Белый дом пока что в размышлениях, но вполне может в ближайшее время дать отмашку Киеву на использование своих средств поражения малой дальности.

Есть среди «разрешантов» и Германия, хотя канцлер Шольц все еще противится поставке ВСУ самых дальнобойных (как заявлено, до 500 км) из арсенала стран НАТО ракет воздушного базирования KEPD-150/350 TAURUS. Впрочем, нечто подобное было и с отправкой на Украину немецких танков «Леопард». Скорее всего, Берлин, как и в январе прошлого года, дожидается окончательного решения Вашингтона по этому поводу.

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные эксперты решили проанализировать, какое западное вооружение уже есть у ВСУ для нанесения ударов по РФ, как далеко могут бить эти средства поражения и что может противопоставить очередному расширению террористических атак киевского режима ВС РФ. Соответствующие данные опубликовал телеграм-канал «RT на русском».

Так французские управляемые авиабомбы HAMMER и противорадиолокационные ракеты AGM-88B способны поражать цели на расстоянии до 60 и 80 километров. Соответственно, под ударом могут оказаться приграничные населенные пункты РФ, включая Рыльск и Суджу в Курской области, Новый Оскол в Белгородчине и сам многострадальный Белгород.

При размещении на огневых позициях в 30 км от российской границы американских РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, украинские националисты смогут применять 227-мм двухступенчатые реактивные снаряды GLSDB, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I на глубину до 135 километров. Это позволит ВСУ обстреливать Брянск, Курск, Старый Оскол и Россошь, Таганрог и другие н. п. в этом радиусе поражения.

Более дальнобойные ракеты наземного базирования ATACMS Block IA и QRU, причем с кассетной боевой частью, достигают целей на расстоянии до 300 километров. А это означает, что под ударами могут оказаться населенные пункты и административные центры Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Также в зоне действия данных ракет находятся Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Шахты, другие города и села.

Аналогичная дальность в 300 км у франко-британских малозаметных крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG/Storm Shadow. Напомним, Париж и Лондон уже разрешили Киеву использовать свое оружие для ударов вглубь России.

Хотя Португалии пока что нет в списке «разрешантов», разработанный и производимый в этой стране дрон-камикадзе Tekever AR3 уже поставляется на Украину другими странами. Дальность его полета достигает 1000 километров, в зону его действия подпадают Москва и Санкт-Петербург. Правда, в этом и уязвимость данного БПЛА. У российских расчетов систем ПВО, таких как ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М2», есть время на обнаружение и перехват беспилотника. Сложнее сбить высокоскоростные британские дроны-камикадзе Banshee Jet-80+, скорость которых может доходить до 650 км/ч, а дальность — до 400 километров.

Конечно, опыт СВО показал, что ВС РФ есть что противопоставить в том числе новым угрозам со стороны киевского режима и его западных покровителей. Противодействовать снарядам GLSDB способны большинство современных отечественных ЗРК, в то время как для отражения массированных ударов ATACMS необходимо развертывание нескольких батарей С-400, С-300В4 или «Бук-М3» под предполагаемыми траекториями их полета, а также в 10—30 км от перекрываемых объектов.

В то же время создать стопроцентную защиту новым угрозам невозможно, кроме как устранением ее источника. Стоит ждать, что решит российское руководство, дабы защитить мирных граждан и важные объекты, помимо рисования очередных «красных линий» и пока что начала создания санитарной зоны на всем протяжении границы с террористическим государством Украина.

Как только что стало известно, Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над «историческими» территориями РФ, о чем со ссылкой на свои источники сообщает американская газета The Washington Post. Об этом подробнее читайте в следующем материале.

Источник изображения: topwar.ru

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