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ЦАМТО

Швеция передает ВС Украины самый крупный пакет военной помощи

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Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

ЦАМТО, 30 мая. Минобороны Швеции 29 мая сообщило о принятом правительством страны решении выделить новый, 16-й по счету пакет военной помощи Украине.

Общая стоимость данного пакета, который является самым крупным с февраля 2022 года, составляет 13,3 млрд. шведских крон (1,25 млрд. евро).

Как сообщается, Швеция передает Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890, усиливая тем самым возможности противовоздушной обороны Украины. Кроме того, ВС Украины передается весь парк гусеничных бронетранспортеров Pbv-302 (Pansarbandvagn 302) для поддержки формирования новых бригад. Швеция также безвозмездно поставит артиллерийские боеприпасы и предоставит ресурсы для обслуживания ранее поставленной техники.

Всего с момента начала конфликта в феврале 2022 года Швеция выделила 43,5 млрд. крон на военную помощь Украине.

Как заявлено, самолет ASC-890 расширит возможности ВС Украины по ведению воздушной разведки, обнаружению объектов на большой дальности в воздухе и на море. Поставка представляет собой комплексное решение, включающее обучение и техническую поддержку.

По оценке, передача ASC-890 влечет за собой временное снижение обороноспособности Швеции, но это решается за счет приобретения еще одного самолета ДРЛО S106 "ГлобалАй", а также ускорения поставки двух уже заказанных самолетов "ГлобалАй".

Комментарий ЦАМТО:

В пресс-релизе МО Швеции не раскрывается количество передаваемых самолетов, но, по сообщению ряда СМИ, ВСУ будут поставлены два ACS-890.

Для усиления системы противовоздушной обороны Украины в пакет также включены управляемые ракеты AMRAAM (шведское обозначение RB 99), которые могут применяться как самолетами, так и наземными системами ПВО. Ракеты передаются Украине в рамках сотрудничества с США. Они модифицируются для применения в составе наземных систем ПВО. Для их замены Швеция закупает в США ракеты AMRAAM новых версий.

Ввиду нехватки у ВС Украины 155-мм боеприпасов, они будут поставлены из наличия ВС Швеции. Для восполнения запасов для шведских Вооруженных сил будут приобретены новые снаряды.

Весь парк БТР Pbv-302 ВС Швеции передается для формирования новых бригад ВСУ вместе с запасными частями, оборудованием для технического обслуживания и боеприпасами. Для их замены ВС Швеции будут поставлены другие бронемашины.

По данным The Military Balance 2024, сейчас на вооружении ВС Швеции остается 172 ед. Pbv-302. Некоторое количество данной техники остается на хранении и, вероятно, может быть передано на запчасти.

Пакет также включает финансовую поддержку различных инициатив, средства спутниковой связи, техническое обслуживание ранее поставленных систем, машины-топливозаправщики из состава ВС Швеции, поддержку создания на Украине оборонного научно-исследовательского института и т.д.

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Страны
США
Украина
Швеция
Продукция
AMRAAM
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