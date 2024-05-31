Ростех проводит испытания робота-сапера "Шмель" в новых регионах

ЦАМТО, 30 мая. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапера МГР-4 "Шмель". Испытания проходят в реальных условиях – машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах.

МГР-4 – инициативная разработка двух предприятий холдинга "Высокоточные комплексы": Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины – система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. Она позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.

"Сегодня Ростех проводит комплексные испытания МГР-4 в реальных условиях. Это позволило оперативно доработать машину. Например, "Шмель" получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьезную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте – на расстоянии до 1000 м. Это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых поразить сапера. На данный момент машина проходит опытную эксплуатацию. Мы планируем завершить испытания во втором полугодии 2024 года", – сказал индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Также инженеры внесли в конструкцию несколько других изменений и адаптировали размеры робота-сапера под габариты стандартной фуры. Теперь МГР-4 удобнее перевозить к месту работ. Обновленный "Шмель" можно увидеть в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на выставке "Комплексная безопасность".

"Представленный в этом году на "Комплексной безопасности" улучшенный образец робота-сапера – результат кропотливой и самоотверженной работы специалистов холдинга "Высокоточные комплексы". При этом процесс совершенствования и доработки комплекса разминирования продолжается, холдинг заинтересован в создании отвечающей всем необходимым требованиям и при этом недорогой машины дистанционного разминирования", – сказал генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" – управляющей организации АО "КЭМЗ" Владимир Пименов.

Робот создан на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ). Мини-погрузчики марки "Ант" уже стали базой для другой специальной техники. Например, новой роботизированной машины для пожаротушения Ант-1000ПМ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".