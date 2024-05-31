Войти
Lenta.ru

В России представили умные комплексы контроля границы

268
0
0
Фото: Георгий Султанов /  ТАСС
Фото: Георгий Султанов /  ТАСС.

«Видеофон МВ» представил умные комплексы контроля границы в «Патриоте»

Российская компания «Видеофон МВ» на выставке «Комплексная безопасность» в выставочном центре «Патриот» представила автоматические комплексы визуальной фиксации нарушения периметра, которые применяют в приграничных областях. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти умные системы применяются в приграничных районах для контроля границы. Они позволяют видеть цели на расстоянии до 20 километров в тепловой сигнатуре, в видимом диапазоне, есть лазерный дальномер — есть возможность определить дистанцию до цели», — сказал представитель компании-разработчика «Видеофон МВ».

Он отметил, что программными средствами можно выставить периметр, который нельзя пересекать. По словам представителя компании, система работает автономно. Если человек проникает в закрытый периметр, камера комплекса фиксирует нарушение и отправляет оператору соответствующее сообщение.

Ранее в мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Швабе» разработал тепловизионную систему, которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Выставки
Комплексная безопасность
Похожие новости
01.06.2023
Ростех презентует робота-сапера на выставке «Комплексная безопасность-2023»
14.05.2021
В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
20.01.2011
"Защита и оборона" – новое направление "Комплексной безопасности"
08.11.2010
В мире наблюдается устойчивая тенденция к проведению многовидовых выставок - ФСВТС
03.11.2010
Россия будет расширять свое присутствие на международных выставках вооружений и военной техники
23.04.2010
Чужая мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 03:24
  • 1
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 03:24
  • 1655
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 03:05
  • 1
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 31.05 03:01
  • 4
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 31.05 00:35
  • 6
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)