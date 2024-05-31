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Военное обозрение

Диверсия на «Северных потоках» побудила ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Французские Военно-морские силы стремятся достичь начальной оперативной готовности (IOC) к ведению боевых действий под водой к 2026 году. Они движутся к данной цели, тестируя новые технические средства в ходе учений и операций.

Такое заявление сделал в ходе выступления на ежегодном Объединенном военно-морском мероприятии в британском городе Фарнборо замглавы ВМС Франции по операциям и директор по развитию подводных возможностей контр-адмирал Седрик Четайль.

Французский военный напомнил, что осенью 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли «необъяснимые» взрывы. А в этом году потопленное хуситами коммерческое судно повредило несколько проложенных по дну интернет-кабелей.

Диверсия на «Северных потоках» и другие инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры и коммуникаций на дне моря, побудили ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Хорошо то, что дальнейший путь для нас совершенно ясен, дорожная карта закупок находится в стадии реализации, и мы ожидаем, что IOC представит наши первые возможности в 2026 году с дистанционно управляемыми транспортными средствами (ROV) и автономными подводными аппаратами (AUV)

- заявил Четайль.

Ранее командующий французской авианосной группой контр-адмирал Жак Маллард сообщал, что ВМС Франции активно готовятся к полномасштабным военным действиям на море. Он заявил, что флот его страны смещает акцент с «полицейских» операций на противодействие противнику, который стремится его уничтожить.

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Страны
Франция
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Военные учения
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