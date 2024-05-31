Сергей Лавров: Россия и КНР согласны в необходимости нарастить оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.

ЦАМТО, 30 мая. Россия и Китай согласны в важности наращивания оборонного сотрудничества, не только на двусторонней основе, но и в многосторонних форматах, но оно не направлено против третьих стран, заявил в интервью "РИА Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В основе взаимодействия в военной области с Китаем лежит высокий уровень взаимного доверия. Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права. Сопряжение наших усилий не нацелено против третьих стран. Мы и наши китайские друзья вынуждены учитывать негативные военно-политические тенденции в АТР и принимать меры для купирования их последствий", – заявил С.Лавров.

"Мы разделяем мнение относительно важности наращивания оборонного сотрудничества не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов. Это понимание зафиксировано в совместном заявлении, подписанном по итогам визита президента России Владимира Путина в КНР. В конкретном плане речь идет о расширении масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведении морских и воздушных патрулирований, развитии потенциала совместного реагирования", – пояснил министр.