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ЦАМТО

Сергей Лавров: Россия и КНР согласны в необходимости нарастить оборонное сотрудничество

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

ЦАМТО, 30 мая. Россия и Китай согласны в важности наращивания оборонного сотрудничества, не только на двусторонней основе, но и в многосторонних форматах, но оно не направлено против третьих стран, заявил в интервью "РИА Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В основе взаимодействия в военной области с Китаем лежит высокий уровень взаимного доверия. Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права. Сопряжение наших усилий не нацелено против третьих стран. Мы и наши китайские друзья вынуждены учитывать негативные военно-политические тенденции в АТР и принимать меры для купирования их последствий", – заявил С.Лавров.

"Мы разделяем мнение относительно важности наращивания оборонного сотрудничества не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов. Это понимание зафиксировано в совместном заявлении, подписанном по итогам визита президента России Владимира Путина в КНР. В конкретном плане речь идет о расширении масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведении морских и воздушных патрулирований, развитии потенциала совместного реагирования", – пояснил министр.

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Страны
Китай
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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