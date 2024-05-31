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ТАСС

Глава Роскосмоса обсудил с главой Минцифры Казахстана реализацию проекта "Байтерек"

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

По итогам встречи Юрий Борисов и Жаслан Мадиев обменялись памятными подарками

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жасланом Мадиевым реализацию проекта "Байтерек", а также сотрудничество на Байконуре. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Сегодня на Байконуре состоялась первая рабочая встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с назначенным 6 мая министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым. Обсуждалось сотрудничество на комплексе Байконур, а также реализация совместного проекта "Байтерек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что по итогам встречи Борисов и Мадиев обменялись памятными подарками.

В апреле в Минцифры Казахстана сообщили ТАСС, что начало эксплуатации космического ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре планируется на 2028 год. В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса "Зенит-М", Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планирует запускать оттуда. 

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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