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ТАСС

Генсек НАТО призвал союзников советоваться по возможной отправке войск на Украину

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Столтенберг начал пугать страны НАТО
Столтенберг начал пугать страны НАТО.
Источник изображения: @ Bernat Armangue/AP/ТАСС

Как отметил Йенс Столтенберг, решение одного из участников альянса повлияет на всех остальных

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники должны консультироваться друг с другом, прежде чем принимать гипотетические решения об отправке своих войск на Украину, поскольку такой шаг повлиял бы на других.

"Важно, чтобы союзники по НАТО консультировались между собой по всем этим вопросам, - отметил он в интервью испанской газете La Vanguardia. - Сила НАТО в том, что нападение на одного союзника - это нападение на всех, один за всех и все за одного". "Но обратная сторона медали в том, что то, что делает один союзник, влияет на всех остальных, - уточнил генсек альянса. - Поэтому по этим вопросам мы должны советоваться друг с другом".

"Мы видим гибридные атаки или кибератаки почти ежедневно, и мы не можем ссылаться на пятую статью [о коллективной обороне] каждый раз, когда видим такую, - добавил Столтенберг. - Мы сделаем это, когда увидим атаку настолько серьезную, настолько скоординированную и имеющую такие масштабные последствия, что это действительно имеет смысл". Он также уточнил, что НАТО никогда не сообщит своим потенциальным противникам, когда именно применит эту статью.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что идея об отправке сухопутных войск стран Запада на Украину обсуждалась на встрече в Париже с участием представителей примерно 20 государств. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В начале мая в интервью британскому журналу The Economist он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". 27 мая Столтенберг заявил, что военных альянса не должно быть на земле или в небе Украины. Иначе, по его словам, удержать НАТО вне конфликта будет очень сложно.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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