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Военное обозрение

Обнаруживает дроны и источник стрельбы: Франция разработала пехотный шлем TAP F3+

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Франции намерено начать оснащение войск новым пехотным шлемом F3, разработанным военным ведомством.

Он обеспечивает защиту от осколков и 9-мм пуль благодаря кевларовой оболочке. Как поясняет разработчик, имея большую «крепежную поверхность он оснащен функциональными направляющими», которые, соединенные обручем, значительно увеличивают его возможности для размещения различных аксессуаров, например, приборов ночного видения.

При этом ведутся дальнейшие изыскания. Главное управление вооружений на полях выставки VivaTech 2024 (22-25 мая) представило новый шлем TAP F3+, который изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), а не из кевлара, что позволило снизить вес шлема F3 примерно на 30%.

Уменьшение массы дало возможность оснастить шлем системой SLAC, созданной франко-германским НИИ ISL и компанией Metravib Defense. Это устройство, закрепленное в верхней части TAP F3+, позволяет определять местонахождение источника выстрела и обнаруживать дроны типа FPV, в частности благодаря акустическим датчикам типа MEMS, соединенным с антенной, а также с расчетным блоком.

SLAC улучшит способность бойца защитить себя в усложняющейся боевой среде, позволяя ему более точно отслеживать возможные угрозы

- отметили в Главном управлении вооружений.

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Страны
Франция
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