«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3

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Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) объявила о ведущихся работах по созданию двухмоторной версии ударного беспилотника Anka-3.

ANKA-3 представляет собой крупный ударный беспилотник с максимальной взлетной массой 6,5 т. При полезной нагрузке 1,2 т БПЛА может принять на борт широкий ассортимент вооружений и разведывательного оборудования.

ANKA-3 способен находиться в воздухе до 10 часов при полете на высоте 9,1 тыс. метров. При этом его эксплуатационный потолок составляет 12,2 тыс. м, что позволяет беспилотнику действовать, будучи недосягаемым для большинства зенитных систем. Максимальная скорость хода у текущих версий может достигать 425 узлов (0,7 Маха).

Новая двухмоторная модификация сможет летать со сверхзвуковой скоростью. Они [сверхзвуковые ANKA-3] будут сопровождать [перспективный истребитель] KAAN

- пояснил глава компании, слова которого приводятся в издании Turkiye.

С его слов, на данный момент изготовлен один образец KAAN, в производстве находятся 8 единиц. Всего будет выпущено 20 самолетов. После этого будет изготовлен еще один истребитель, оснащенный турецким двигателем. На этом создание прототипов завершится. Срок их отгрузки – до конца 2028 года.