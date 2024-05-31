Скрытно проделывает работу: показан новый китайский «штурмовой» мост

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых показан новый китайский «штурмовой» мост, предназначенный для инженерного сопровождения танковых и механизированных войск. Он позволяет преодолевать противотанковые траншеи, небольшие реки и другие подобные препятствия.

Возможно, что он относится к типу GQL-410. Предположительно, китайская конструкция создана по образцу немецких решений, таких как Biber и Leguan. Перед наведением моста происходит раздвижение пролета в горизонтальной плоскости. Такое решение имеет свои преимущества и недостатки.

Источник изображения: topwar.ru

К положительным моментам можно отнести сравнительную скрытность проделываемой работы, так как мост раскладывается в горизонтальном положении, низко над землей, а не поднимает на высоту пролет по вертикали, что может заметить противник. В числе недостатков можно назвать более сложную конструкцию, высокую стоимость и немного более длительное время развертывания по сравнению с так называемыми ножничными мостами.

Источник изображения: topwar.ru

В российской армии, как и ранее в советской, эксплуатируются как раз мостоукладчики ножничного типа. Одним из наиболее удачных вариантов считается МТУ-90, принятый на снабжение в 1997 году.

Источник изображения: topwar.ru

Новый китайский мост длиной 24 метра и максимальной грузоподъемностью 55 тонн использует в качестве шасси танк ZTZ-96, ранее известный как ZTZ-88C. Машины ZTZ-96 и ZTZ-96A являются основными типами ОБТ НОАК. При этом идут поставки нового танка ZTZ-99.