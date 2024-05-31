Испания подписала контракт на закупку ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 30 мая. Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace (Kongsberg) 29 мая объявила о подписании с правительством Испании контракта на поставку ЗРК последнего поколения NASAMS.

Контракт подписан в рамках реализуемой испанскими Вооруженными силами программы модернизации системы ПВО страны. Стоимость контракта составляет около 410 млн. евро.

По мнению президента Kongsberg Эйрика Ли, поставка новых ЗРК значительно усилит возможности имеющихся ЗРК NASAMS в составе ВС Испании и укрепит сотрудничество между Испанией и Норвегией.

Как заявил президент подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon Том Лалиберти, Испания является одним из первых покупателей ЗРК NASAMS. Благодаря новому контракту Испания усилит возможности противовоздушной обороны, одновременно способствуя коллективной европейской безопасности.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время ВС Испании реализуют программу усиления системы ПВО, включая модернизацию четырех батарей NASAMS СВ Испании до версии 2+ и поставку одной батареи ЗРК NASAMS последней версии ВКС Испании для замены ЗРК Spada 2000, переданного ВС Украины. Проект также включает проведение модернизации РЛС MPQ-64 "Сентинел".

Генеральная дирекция по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании 19 апреля направила Kongsberg уведомление о присуждении заказа на проведение программы модернизации NASAMS.

Как было заявлено, правительство Испании объявило о решении провести модернизацию имеющихся и приобрести дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System). Общая стоимость программы составляет около 410 млн. евро.

NASAMS представляет собой мобильную модульную систему противовоздушной обороны, в состав которой входят пункт командования и боевого управления, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64 "Сентинел", пассивные электрооптические и инфракрасные датчики, а также пусковые установки с ракетами-перехватчиками. РЛС может сопровождать до 80 целей в радиусе 75 км. Пусковая установка оборудована шестью пусковыми контейнерами. Основным средством поражения ЗРК NASAMS является ракета AIM-120C-5 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км и высотах до 10 км. Ракета, оснащенная БЧ массой до 35 кг, может развивать скорость 2М. Последние версии ЗРК также обеспечивают возможность пуска ракет AIM-9X "Сайдуиндер" и AMRAAM-ER.

Испания стала первым зарубежным покупателем ЗРК NASAMS и эксплуатирует комплекс уже более 20 лет. Оснащенные ЗРК NASAMS испанские подразделения в настоящее время развернуты в странах Балтии в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства. В группу пользователей NASAMS сейчас входят 13 стран НАТО и стран-партнеров.