Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, заявил Лавров

Лавров: Россия может задействовать ядерное сдерживание, если США развернут РСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР; решение по этому вопросу будет принимать президент, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации", - заявил Лавров.

По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для РФ серьезный вызов в сфере безопасности".

"И, к слову, это проблема не только для нас. В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина в КНР отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность", - подчеркнул Лавров.

Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.

После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.