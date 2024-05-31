JW: атаки на РЛС "Воронеж" приближают мир к порогу ядерной войны

Атаки на РЛС "Воронеж" приближают мир к порогу ядерной войны, пишет Junge Welt. Приказ на уничтожение радиолокационных станций, предположительно, поступил из Вашингтона.

Арнольд Шёльцель (Arnold Schölzel)

Правящая группировка в Киеве непредсказуема. Это касается всех марионеток, которых Вашингтон с НАТО и "чертовым ЕС" (в 2013 году помощник госсекретаря США Виктория Нуланд выругалась в адрес Евросоюза. – Прим. ИноСМИ) держит на поводке с момента госпереворота 2014 года. Однако две атаки на воинские части стратегической системы обороны России в четверг и воскресенье — это не просто боковой удар националистически-коррумпированной банды. Ее выживание зависит от того, удастся ли втянуть НАТО в вооруженный конфликт сильнее, чем раньше. Стратегическая цель пакта — ослабить Россию, пока она не развалится. Это совпадает с интересами лиц, устанавливающих памятники Бандере и переименовывающих улицу Чайковского в честь Виктории Нуланд, в то время как их собственное население подвергается жестокому обращению. Фашизм, то есть геноцид как расчет в вооруженном конфликте, был и остается неотъемлемой частью западных войн даже после 1945 года.

Это соответствует политике авантюризма на грани ядерной войны. Так происходило во времена монополии США на разработку ядерных бомб и происходит с момента принятия решения о расширении НАТО на восток. И связанной с этим отменой США в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия. В результате политика США в отношении России и их русофобских форпостов в столицах Восточной Европы вышла из-под контроля. Под самыми нелепыми предлогами — над Европой могли летать ракеты иранского или северокорейского происхождения, нацеленные на США. Вашингтон построил ракетные базы в Польше и Румынии, которые могли служить и ударными пунктами. Россия ответила асимметрично, развернув десять систем раннего предупреждения "Воронеж" — одну из них в Калининградской области. Любой, кто атакует эти радиолокационные системы, хочет в стратегическом плане ослепить Москву. Более того, он подвергает себя риску ядерного контрудара, который предусмотрен в российской доктрине по применению ядерного оружия 2020 года. Две атаки на объекты "Воронеж" на юге России и на Южном Урале приближают мир к порогу ядерной войны. Приказ на уничтожение радиолокационных станций, предположительно, поступил из Вашингтона.

Ангела Меркель, которая принимала участие в перевороте 2013/2014 годов, изначально боролась против вступления Украины в НАТО. Ей вменяют в вину не только немецкую воинственность, но и историческую ошибку в отношении России. Для Германии это был стратегический аварийный тормоз, о чем свидетельствуют атаки, подобные той, что предпринимаются сейчас. Остается надеяться, что ее преемник выдержит давление, направленное на то, чтобы как можно больше и как можно дальше стрелять по России.