В ЕС узнали, что большинство стран мира нейтрально к конфликту на Украине (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: большинство стран мира нейтрально относятся к конфликту на Украине

Большинство стран мира занимает нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, пишет BZ. Это и государства Африки с ее 1,4 миллиарда жителей, и большинство стран Южной Америки, и все республики Центральной Азии.

Удо Норден (Udo Norden)

Большинство стран занимают нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. В Германии его причины даже не обсуждаются, критически замечает наш обозреватель.

Тезис федерального министра иностранных дел Анналены Бербок прозвучал так, будто не может быть никаких сомнений: "Вы на стороне нападающего или жертвы? Вы не можете занимать нейтральную позицию". Эти мотивы прозвучали в речи министра 22 ноября 2022 года на крупнейшем экономическом форуме Германии, организованном ежедневным изданием Süddeutsche Zeitung в Берлине. Речь шла о событиях на Украине.

С тех пор прошло полтора года — достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор было опровергнуто реальностью. Многие страны, включая самые густонаселенные государства мира, Индию и Китай, придерживаются нейтралитета в конфликте вокруг Украины.

Тоталитарная логика Запада в украинском вопросе

Второй по величине континент после Азии — Африка с ее 1,4 миллиарда жителей — также сохраняет нейтралитет в этом противостоянии. Ни одна страна не присоединилась к санкциям, введенным против России странами НАТО и ЕС. Большинство государств Южной Америки придерживаются нейтралитета, как и все республики Центральной Азии, от Казахстана до Таджикистана.

Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники. Неоднократные попытки федерального канцлера Олафа Шольца и министра Бербок привлечь африканские государства к санкционному фронту против Москвы с помощью выступлений и поездок остались безуспешными. Однако этот факт и причины, приведшие к нему, практически не обсуждаются в Германии.

Только те, кто придерживается квазитоталитарной логики, могут отрицать, что в условиях этого противостояния, как и в других конфликтах, возможна нейтральная позиция. Те, у кого нет предубеждений, могут исследовать причины, по которым африканские страны, например, продолжают сохранять нейтралитет по отношению к сторонам конфликта.

Журналист из западноафриканской страны Того недавно написал, что был поражен тем, как быстро "миллиарды евро, которых у западных стран не было на помощь развитию отстающих стран, вдруг потекли на Украину". Африканские наблюдатели также отмечают, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше его разжигают Украина и ее сторонники с целью расширения НАТО.

Россия не сеяла хаос в Африке, как колониальные державы

Усиливает скептицизм между Сахарой и Мысом Доброй Надежды тот факт, что бывшие колониальные державы — Великобритания, Франция, США и Германия — выступают фронтом против России, которая сама никогда не проявляла себя в Африке как колониальная держава. На просторах Африки не забывается и то, что именно предшественник России, Советский Союз, потребовал отмены колониального господства задолго до того, как бенефициары колониализма в Лондоне и Париже неохотно пошли на это.

Нейтралитет в Европе сейчас в дефиците. Однако на Глобальном Юге жива память о том, что Движение неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. – Прим. ИноСМИ), созданное в 1961 году, на протяжении десятилетий было ключевым фактором мировой политики. Среди его основных представителей были глава Югославии Иосип Броз Тито, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, глава Египта Гамаль Абдель Насер и первый президент Ганы Кваме Нкрума. Тысячи людей ежедневно совершают паломничество к его мавзолею в столице Ганы Аккре. Потому что идеи Нкрумы продолжают оказывать влияние на Африку. Основная идея политики неприсоединения заключается в том, чтобы не вступать ни в один из враждебных военных союзов и идти по самостоятельному пути.

Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал.