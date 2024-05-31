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ТАСС

Источник: подлодка "Можайск" начнет переход на ТОФ после Главного военно-морского парада

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Можайск
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.
Источник изображения: Алексей Акентьев

Парад в 2024 году запланирован на 28 июля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ" подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 совершит межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот (ТОФ) после Главного военно-морского парада (ГВМП), который в этом году планируется провести 28 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Межфлотский переход "Можайска" запланирован сразу после проведения ГВМП", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Известно, что по состоянию на середину марта с. г. предшественница "Можайска" по строительству - однотипная субмарина "Уфа" в рамках межфлотского перехода на ТОФ решала задачи боевой службы в Средиземном море. "Уфа" - четвертая в серии субмарин проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях для ТОФ. Всего в серии будет шесть лодок.

Пятая лодка в серии - "Можайск", по данным Минобороны РФ, на днях на Балтике выходила в море и выполнила глубоководное погружение в рамках отработки курсовой задачи Л-3 (часть программы подготовки корабля к выполнению задач по предназначению), накануне - торпедные стрельбы.

По данным другого собеседника агентства, есть два варианта дальнейшего развития событий. По первому, "Уфа" дождется "Можайск", они вместе проследуют так называемым южным маршрутом на ТОФ. Согласно второму, "Можайск" на некоторое время примет вахту у "Уфы" в Средиземном море. Третья лодка серии - "Магадан" - перешла на ТОФ по Северному морскому пути осенью 2022 г.

Ранее на "Адмиралтейских верфях" была построена серия из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота (ЧФ). Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Субмарины ЧФ принимали активное участие в нанесении ударов по целям террористов в Сирии. В настоящее время их используют в ходе специальной военной операции на Украине. 

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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