Разработчик анонсировал получение войсками России 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7"

В конструкторском бюро "Гортензия" отметили, что эту партию аппаратов отправят военнослужащим в зону СВО

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получат 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Гортензия".

"Для военнослужащих в зоне СВО закуплена большая партия дронов "Гортензия 7", размер партии составляет 2 тыс. аппаратов. Они направлены в зону спецоперации", - сказали в организации.

Аппараты применяются для поражения живой силы, укрытий, блиндажей и бронированной техники. "Гортензия 7" может использоваться для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.

Вес полезной нагрузки аппарата - 2 кг. Эффективный радиус поражения - 10 км.