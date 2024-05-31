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ТАСС

Разработчик анонсировал получение войсками России 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7"

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Конструкторское бюро «Гортензия»
Конструкторское бюро «Гортензия».
Источник изображения: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В конструкторском бюро "Гортензия" отметили, что эту партию аппаратов отправят военнослужащим в зону СВО

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получат 2 тыс. FPV-дронов "Гортензия 7". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Гортензия".

"Для военнослужащих в зоне СВО закуплена большая партия дронов "Гортензия 7", размер партии составляет 2 тыс. аппаратов. Они направлены в зону спецоперации", - сказали в организации.

Аппараты применяются для поражения живой силы, укрытий, блиндажей и бронированной техники. "Гортензия 7" может использоваться для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.

Вес полезной нагрузки аппарата - 2 кг. Эффективный радиус поражения - 10 км. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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