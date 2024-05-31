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РИА Новости

Разработчик рассказал о новом дроне Supercam С350

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Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

"Беспилотные системы": Supercam С350 передает видео сразу на средства поражения

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Видеопоток модернизированного беспилотника (БПЛА) Supercam С350M теперь сразу передается на средства огневого поражения, что повысило эффективность его боевого применения, сообщил РИА Новости официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы".

Supercam С350 - один из основных применяемых в зоне СВО разведывательных беспилотников. Развитие модернизированной версии позволит интегрировать его как основное средство разведки в единую систему управления тактического звена.

"Уже сейчас создана возможность передачи видеопотока с борта разведчика на средство поражения и автоматической обработки с выведением целеуказания и его передачи в систему управления тактического звена. Обновленный Supercam С350M также способен выполнять функцию ретранслятора, что создает возможность комплексного применения совместно с ударными БПЛА и увеличивает дальность их применения", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Supercam С350M стал более устойчив к средствам РЭБ, у него увеличено количество частотных каналов радиолинии и время полета, а также улучшено качество изображения с камеры.

"Усовершенствование уже зарекомендовавшего себя комплекса с БПЛА ведется во взаимодействии с бойцами, принимающими участие в специальной военной операции", - уточнил представитель "Беспилотных систем".

Базовый Supercam С350 имеет размах крыла 3,2 метра, время полета до 4,5 часов, скорость от 65 до 120 километров в час, радиус действия радиолинии до 100 километров, дальность действия видеоканала до 100 километров, максимальную дальность полета не менее 240 километров.

Группа Компаний "Беспилотные системы" - разработчик беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под маркой Supercam. ГК "Беспилотные системы" обеспечивает полный цикл разработки и производства беспилотных авиационных комплексов Supercam, а также подбор комплектации под конкретные условия заказчика. До 95% всех элементов комплекса - собственное производство компании. Компания также имеет собственный сертифицированный учебный центр по подготовке операторов.

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