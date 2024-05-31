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Военное обозрение

«В поисках альтернативы украинскому Ан-124»: Евросоюз финансирует создание нового военно-транспортного самолета

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Источник изображения: topwar.ru

Еврокомиссия запустила программу Esoca – «Стратегические воздушные перевозки крупногабаритных грузов», выделив на её реализацию первый транш в размере €20 млн из Европейского оборонного фонда. В рамках этого проекта планируется создание «большого военно-транспортного самолета». Первый этап будет посвящен «разработке исследований» и должен занять полтора года.

Стратегические возможности воздушных перевозок необходимы для быстрой и эффективной переброски большого количества личного состава, тяжелой техники и крупных грузов в целях удовлетворения военных потребностей европейских и союзных стран

- говорится в официальном обосновании программы.

Как указывается, возможность воздушной транспортировки обеспечит проецирование силы на большие расстояния, по всему миру.

Европа находится в поисках собственной альтернативы украинскому Ан-124, от услуг которого она зависит. Сегодня он является крупнейшим действующим транспортным самолетом после того, как российские войска уничтожили гигантский Ан-225 в начале войны

- отмечается в издании Infodefensa, игнорируя тот факт, что «Мрия» была разрушена в результате огня украинских войск.

Со своей стороны отметим, что ЕС вынужден искать выход из тупика, в котором он оказался: Украина больше не в состоянии поддерживать в летной годности парк Ан-124, в то время как пользоваться услугами российских операторов этого самолета не представляется возможным.

В настоящее время в мире нет поставщика услуг, который обладал бы достаточным потенциалом для удовлетворения потребностей государств-членов ЕС

- указывается в официальном документе.

Участие в новом проекте примут компании из ФРГ, Франции, Италии, Испании, Греции, Польши, Нидерландов и Финляндии. По всей видимости, основными локомотивами программы станут Airbus и Leonardo. Хотя, если другие страны начнут требовать своей доли, то финансы в итоге могут разойтись по разным фирмам с минимальным для дела результатом.

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Продукция
Ан-124
Ан-225 "Мрия"
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