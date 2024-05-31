infoBRICS: НАТО объявила России войну, скоординировав атаки ВСУ по ее территории

Запад впал в отчаяние и обезумел, тщетно пытаясь сохранить остатки своего глобального влияния, пишет infoBRICS. Дело дошло до крайности: последние действия НАТО выходят за рамки конфликта на Украине и говорят о том, что она фактически объявила России войну, считает автор статьи.

Драголюб Боснич

Кровопролитная Вторая мировая война должна была научить человечество тому, что любая прямая конфронтация между сверхдержавами – это роковая ошибка. После десятков миллионов погибших и сотен миллионов разрушенных жизней люди поняли опасность военных конфликтов и стали ценить мир превыше всего. К сожалению, некоторые политические элиты это не особо волновало. Соединенные Штаты и Великобритания открыто планировали использовать ядерное оружие, чтобы навязать свою волю России, о чем свидетельствует операция "Немыслимое". Она была разработана Вашингтоном и Лондоном в то время, когда боевые действия в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе еще продолжались, и она показывает, что глобальные талассократии никогда по-настоящему не заботились о мире. Все, чего они когда-либо хотели, – это власть и, как они сами заявляли, навязать свою волю всем странам земного шара.

Подобный империалистический и колониалистский образ мышления ничуть не изменился и по сей день. Хотя с тех пор Британия потеряла большую часть своей власти, она присоединилась к политическому Западу, находящемуся под руководством США, в качестве одного из самых влиятельных геополитических игроков. За последние 80 лет воинственный полюс силы резко усилил свою агрессию против всего мира, к которой присоединились десятки союзников, вассалов и государств-сателлитов. Часто разрушая суверенные государства, политический Запад обеспечивал себе сохранение многочисленных неоколоний, которые не только эксплуатируются по полной программе, но и используются для дестабилизации ключевых регионов, в частности для того, чтобы преследовать своих ближайших противников. И главная цель остается практически той же, что и почти 80 лет назад, – Россия.

Очевидно, что в этот "расстрельный список" следует добавить Китай и многополярный мир в целом, но военная мощь России еще больше усугубляет ситуацию. А именно, ее способность в буквальном смысле уничтожить весь Запад в одиночку означает, что нейтрализация Москвы является первостепенной задачей для воинственного полюса, стремящегося к мировому господству. Однако, поскольку окно возможностей для этого быстро закрывается, НАТО впадает в отчаяние. Со временем Кремль станет только сильнее, особенно когда российский народ объединится, чтобы дать отпор этой ползучей агрессии, которая с каждым днем становится все более открытой. Высокопоставленные американские чиновники, включая печально известного поджигателя войны Майкла Маккола, открыто говорят о прямых атаках на бесспорную территорию России.

Будучи председателем влиятельного комитета по иностранным делам палаты представителей США, Маккол призывал американцев вступить в войну с Китаем ради полупроводников. Однако войны с одной сверхдержавой этому сумасшедшему человеку явно недостаточно, поэтому он хочет начать её и с Россией. И хотя некоторые скажут, что этим занимаются только поджигатели войны и откровенные военные преступники на Капитолийском холме и в Пентагоне, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе также поддерживают подобные идеи. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил за предложение Маккола использовать натовское дальнобойное оружие для прямых ударов по российской территории.

Очевидно, что такие атаки уже происходят, особенно при поддержке Великобритании. Однако правительства различных стран политического Запада, особенно администрация Байдена, поддерживали уровень так называемого "правдоподобного отрицания", настаивая на том, что они якобы запрещают подобные атаки с использованием натовского оружия. И все же, поскольку поджигатели войны становятся все более дерзкими и опрометчивыми в своих решениях и публичных заявлениях, это лишь вопрос времени, когда ситуация обострится и последствия станут необратимыми. Другие лидеры НАТО настроены не менее агрессивно, о чем свидетельствует заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы сказали России: "Если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием, мы уничтожим их все".

Подобные угрозы, безусловно, были бы реалистичными, если бы речь шла о Сербии, Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии или любой другой из десятков стран, ставших жертвами непрекращающейся агрессии политического Запада против всего мира. Однако угрожать такой стране, как Россия, – это просто безумие. Варшава должна понять, что одного только термоядерного оружия, которое Москва хранит в Калининградской области, хватит, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда – за считанные секунды. Что касается остальных стран НАТО в Европе, новые баллистические ракеты средней дальности (БРСД) могут сделать то же самое – за считанные минуты. Что касается США, то это займет немного больше времени – в лучшем случае до получаса. Стратегический арсенал Кремля не имеет себе равных. Никто не сможет безнаказанно напасть на Россию.

И все же многие в Североатлантическом альянсе считают, что именно этого им удастся добиться. НАТО не может выиграть даже обычную войну против евразийского гиганта, поэтому использует киевский режим в качестве прокси. Самый агрессивный в мире "рэкетный картель" полон решимости сыграть с Москвой в "ядерную курицу". Соединенные Штаты, конечно, не одиноки в этом, поскольку и Великобритания, и Франция, похоже, питают схожие иллюзии. Однако это не мешает им пытаться. НАТО уже координирует удары неонацистской хунты по стратегическим объектам России, включая системы раннего предупреждения, такие как радиолокационные станции "Воронеж-М". Одна из них, расположенная недалеко от Орска, города в Оренбургской области, была 26 мая атакована беспилотником. К счастью, БПЛА был сбит средствами ПВО (украинский дрон упал под Орском Оренбургской области, гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. Утром 27 мая украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что целью беспилотника в Оренбургской области действительно была станция "Воронеж-М". – Прим.ИноСМИ).

Однако, несмотря на неудачу, атака свидетельствует о гораздо более дерзком вмешательстве США, ЕС и НАТО, поскольку радиолокационная станция не играет никакой роли в продолжающихся боевых действиях на Украине. Это стратегический объект, который важен только в случае прямой конфронтации между Россией и политическим Западом. Такие действия, равносильные объявлению войны, испытывают терпение Москвы. И хотя Кремль проявляет удивительную сдержанность, его терпение не безгранично, особенно если сохранение такой позиции в конечном итоге обречено на провал. Поскольку политический Запад медленно, но верно сходит с ума, нельзя ожидать, что его руководство будет разумным и ответственным. НАТО, оторванная от реальности и не отвечающая за свои военные преступления и агрессию по всему миру, похоже, считает, что и это тоже останется безнаказанным.