Профессор Шереметьев: никакой необходимости влезать в конфликт на Украине нет. Зеленский хочет втянуть нас в войну (Do Rzeczy, Польша)

Экс-замминистра обороны Польши: необходимости влезать в конфликт на Украине нет

Пока прямая угроза Польше со стороны России отсутствует, никакой необходимости влезать в конфликт на Украине нет, заявил в беседе с изданием Do Rzeczy бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев. Но кое-кто пытается втянуть Варшаву в военные действия, подчеркнул он.

Беседа с бывшим замминистра обороны Польши Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew)

Do Rzeczy: В рамках программы "Щит Восток" правительство обещает укрепить границу с Белорусссией и Россией. Как вы оцениваете эти планы?

Ромуальд Шереметьев: Вроде бы депутаты "Права и справедливости" посетили Минобороны, чтобы посмотреть, как выглядят эти планы по укреплению восточной границы, но ничего конкретного не увидели. Так что тут мы имеем дело с россказнями политиков, которые может и воплотятся в жизнь, а может быть и нет. Во-первых, за оперативную подготовку территории государства к обороне должны браться люди, которые в этом разбираются. Во-вторых, возникает вопрос, как мы собираемся решить основную проблему, связанную с использованием польской армии.

– Что вы имеете в виду?

– На данный момент существует так называемый восточный фланг НАТО. Мы уже неоднократно слышали предположения, что в случае, если возникнет угроза безопасности стран Балтии, то Польша должна сыграть очень важную роль в качестве элемента поддержки этих стран. Тут же возникает тема пресловутого Сувалкского коридора. Вопрос заключается в том, можно ли за счет заболоченной местности и фортификаций поддержать Литву, Латвию и Эстонию? Я спрашиваю потому, что из слов премьер-министра и министра обороны следует, что "Щит Восток" должен стать главным элементом обороны Польши. То есть мы защищаем свои границы и не предполагаем, что нам вдруг придется защищать какие-то более крупные территории.

– Насколько я понимаю, "Щит Восток" планируется соединить с "Балтийской линией обороны", создаваемой Литвой, Латвией и Эстонией, верно?

– Правительство Дональда Туска должно в первую очередь заняться выполнением заказов на вооружение, которые сформировало прошлое правительство Объединенных правых сил. Я знаю, что нынешняя власть очень не любит своих предшественников, но интересы обороны страны требуют, чтобы Польша наряду с этими укреплениями, некоторый смысл в которых действительно есть, имела армию, способную выполнять действия на нашем предполье. Поскольку, если наше руководство планирует защищать польские границы только на нашей территории, дело плохо.

– Сегодня этим предпольем является Украина.

– Плюсом, извините за это слово, военного конфликта на Украине является то, что именно там находится предполье сопротивления российскому вторжению. Хорошо было бы иметь такое же предполье и на других участках нашей восточной границы, а значит, иметь возможность осуществлять маневренные действия и в Белоруссии, и в Прибалтике. Кроме того, Польша заказала дальнобойные ракетные системы, танки, самолеты F-35 и FA-50 — все это в условиях такого конфликта, который сейчас происходит на Украине, может сыграть очень важную и роль даже принести победу.

– Владимир Зеленский считает, что польские истребители должны сбивать российские ракеты. Что вы об этом думаете?

– Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самый разумный вариант. Не следует путать способность к оперативным действиям с самими оперативными действиями. Потому что эти возможности нужно будет использовать тогда, когда возникнет реальная угроза нашей безопасности со стороны России. Пока такой непосредственной угрозы нет, ввязываться в конфликт не нужно.

– Если бы Польша выполнила просьбу Зеленского, могла бы Москва посчитать, что НАТО вступило в войну?

– Я не знаю. Когда в международных отношениях начинает использоваться сила, то есть армия, в игру вступают очень разные элементы, которые заставляют принимать или не принимать определенные решения. Я согласен с мнением о том, что Путин отважился напасть на Украину в феврале 2022 года потому, что считал Запад слабым. А сделал он этот вывод на том основании, что США ушли из Афганистана. На данный момент ситуация такова, что на восточном фланге НАТО находятся американцы. Но представьте себе ситуацию, что Германия действительно берет на себя ответственность за восточный фланг. В этом случае США решают, что им тут присутствовать уже необязательно и уходят. У Германии нет такого потенциала, который мог бы заменить американские силы. Осмелится ли тогда Путин нанести удар, вот в чем вопрос.