Как быт: что меняется в обслуживании войск на передовой

В ходе специальной военной операции многие тысячи российских военнослужащих живут в полевых условиях, при этом близость линии боевого соприкосновения требует особенной организации бытового обслуживания. В последнее время в тыловые части поступают новые средства и оборудование. Какие изменения в сфере материально-технического обеспечения войск произошли на передовой — в материале «Известий».

В ходе специальной военной операции многие тысячи российских военнослужащих живут в полевых условиях, при этом близость линии боевого соприкосновения требует особенной организации бытового обслуживания. В последнее время в тыловые части поступают новые средства и оборудование. Какие изменения в сфере материально-технического обеспечения войск произошли на передовой — в материале «Известий».

Помыть на целый взвод

В мае в войска группировки «Запад» начали поступать бытовые посудомоечные машины. В начале года их применение было апробировано в базовых, тыловых районах, а также непосредственно на опорных пунктах. По результатам тестирования было принято решение оснастить новинками тыловые подразделения для обеспечения штурмовых и боевых частей.

Полевая посудомоечная машина может использовать как проточную воду, так и из переносных емкостей. В частности, можно организовать подачу воды из скважины с помощью насоса. В среднем мытье посуды занимает менее получаса. Как сообщили источники, два таких прибора могут помыть комплект посуды на целый мотострелковый взвод.

Подземный быт

На линии боевого соприкосновения обустроены подземные полевые пункты питания для военнослужащих, состоящие из столовой, складских помещений, пекарной зоны и места для приема пищи офицерским составом. Для того, чтобы попасть в столовую с обеденными столами и стойкой раздачи, необходимо спуститься на несколько метров под землю. В складских помещениях находятся консервы, крупы, полуфабрикаты, овощи, вода и другие продукты. В отдельном помещении под землей находится кухня с печью и вентиляцией.

На одном из направлений СВО специалисты материально-технического обеспечения группировки войск организовали целый подземный город. Основной целью при строительстве была безопасность личного состава — защита от попадания осколков и снарядов. Блиндажи укрыли бетонными плитами, а сверху засыпали землей для дополнительного укрепления. Их глубина три метра, длина всех коридоров и помещений около 3 км. В наличии вся необходимая инфраструктура: жилые помещения, кухня на 75 солдат, столовая, прачечная, сушилка, швейная мастерская, парикмахерская, баня и небольшой спортивный зал. Всё сделано для того, чтобы военнослужащий смог спокойно отдохнуть и привести себя и вещи в порядок.

— Система бытового обслуживания у нас развита весьма неплохо, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Она постоянно модернизируется, вводятся различного рода инновации. Многое было опробовано еще в Сирии. Что касается Украины, мы здесь всё больше и больше используем это, и дальше идет совершенствование системы бытового обслуживания наших солдат.

По мнению эксперта, на сегодняшний день российская армия самая передовая в этих вопросах.

— Еще во времена, когда мы более-менее нормально общались со странами НАТО, даже Польша проявляла интерес к этим нашим новинкам в сфере бытового обслуживания солдат, — рассказал Александр Перенджиев. — Они интересовались для своих войск, которые находились в Афганистане. Ну, понятно, что сейчас не те отношения, чтобы они могли интересоваться. И, конечно, эта система развивается, потому что солдат на поле боя должен чувствовать себя в комфортных условиях. Солдат вообще, когда хорошо поест, хорошо отдохнет и хорошо покурит, то, в принципе, это уже готовый герой, я бы так сказал. К подвигу готов.

Инфографика Источник изображения: iz.ru

Тысячи буханок в сутки

В зоне проведения специальной военной операции развернуты новые полевые хлебозаводы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» в Запорожской области и группировки войск «Юг» на Донецком направлении.

Хлебопекари Новороссийского горного соединения ВДВ следуют за передовыми частями и выпекают в сутки более 3 тыс. буханок хлеба для военнослужащих и мирных жителей освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. От закладки теста до готовой буханки проходит 50 минут. Свежий хлеб сразу доставляют на линию боевого соприкосновения.

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Юг» развернули передвижной полевой хлебозавод в своей зоне ответственности. Он работает бесперебойно и за сутки выпекает около 2 т хлеба, который доставляется на позиции боевых подразделений вдоль всей линии фронта на донецком направлении. Производственные возможности комплекса полностью перекрывают потребности группировки.

Помыться и постирать

В состав подразделений тыла группировки войск Центрального военного округа входит банно-прачечный поезд, аналогов которому нет в мире. Он способен обеспечить в автономном режиме трехразовое питание, помывку, стирку, сушку и дезинфекцию военного имущества с пропускной способностью более 1 тыс. военнослужащих в сутки и более 2 т белья. Состоит из штабного вагона, банно-прачечных вагонов, помывочных, электростанции, цистерн, складских, вагонов проживания и столовых. На помывку отводится всего 15 минут. Перед душем можно посетить парикмахерскую. Поезд оборудован дизельными генераторами, которые способны питать электричеством небольшой населенный пункт до 1 тыс. частных домов.

В зоне специальной военной операции работают и полевые банно-прачечные комплексы. После передовой российские подразделения прибывают в районы восстановления, где военнослужащие меняют белье и стирают обмундирование. В банном комплексе за один час могут принять душ до сотни бойцов.

Андрей Федоров

Богдан Степовой