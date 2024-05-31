Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов

Как ВМФ будет уничтожать безэкипажные катера и воздушные беспилотники

Военно-морской флот России начал осваивать новую программу боевой подготовки — по противороботовой защите (сокращенно — ПРЗ). Она предусматривает обучение экипажей кораблей борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА противника. Военные моряки уже получают дополнительное вооружение для борьбы с дронами. Эксперты отмечают, что подобный курс необходим любому современному флоту. События последних двух лет показали, что дроны, а в особенности безэкипажные катера, стали серьезной угрозой для боевых кораблей и военно-морских баз.

Опасные роботы

В программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России вошел новый учебный курс — по противороботовой защите. Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам. При его разработке был учтен опыт специальной военной операции. Обучение экипажей уже началось, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

В программе есть такие упражнения, как стрельба по надводным и воздушным малоразмерным целям.

Собеседники издания отметили, что курс предусматривает сначала обучение экипажей отдельных кораблей, а затем — соединений. При этом отрабатываются задачи по коллективной защите пунктов базирования от ударов БЭК и БПЛА.

Для борьбы с новой угрозой экипажи получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование, отметили собеседники «Известий».

Украинский безэкипажный катер Magura V5 Источник изображения: Фото: TASS/AP/Daniyar Sarsenov

Появление морских беспилотников влечет за собой изменения тактики применения в первую очередь надводных сил флота, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц.

— В то же время? в оперативном искусстве применения военно-морского флота пока принципиальных изменений не произошло, — объяснил он «Известиям». — Но раз появился новый вид оружия, достаточно эффективный, то сейчас необходимо разрабатывать тактические приемы: с одной стороны — для противодействия этому оружию, а с другой — для эффективного применения против неприятеля. Чем сейчас, и своевременно, Военно-морской флот России и занят.

Но не надо абсолютизировать новый вид оружия, отметил адмирал.

— На данный момент БЭК ограничены по скорости и мореходности, зависят от метеоусловий. Они могут эффективно применяться на закрытых театрах военных действий. В первую очередь, это Балтийское и Черное моря. В какой-то мере беспилотные катера можно использовать против военно-морских баз, поэтому при организации их охраны надо иметь в виду эту угрозу, — резюмировал он.

Военнослужащий стреляет из пулемета КПВТ с борта сторожевого корабля Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Противостояние с украинскими БЭК на Черном море показало, что они могут доставить много неприятностей, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Во время боевых действий обстановка постоянно меняется, возникают новые вызовы, — объяснил он. — И беспилотные катера и БПЛА — один из них. В случае с Украиной БЭК надо уничтожать еще в местах производства, потом следить за путями доставки и наносить по ним удары. Это первый эшелон обороны. Затем в дело должны вступить самолеты и вертолеты, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с безэкипажными катерами. Борьба кораблей с БЭК или БПЛА — это последний рубеж. Тут у экипажа нет права на ошибку. Люди должны быть готовы к отражению атак, действовать максимально согласованно.

По словам эксперта, тактика борьбы с БЭК и БПЛА должна быть освоена всеми российскими военно-морскими флотами.

— Сейчас противник старается растянуть поле боя, — отметил он. — Нас атакуют не только на Украине, но и в других местах. Страны коллективного Запада могут нанести удар где угодно, сославшись потом на украинских диверсантов. Наш флот должен быть готов к такому развитию событий.

Учения начались

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) уже перешли к освоению программы противороботовой защиты.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что корвет «Гремящий» ТОФ провел учения по борьбе с безэкипажными катерами в Японском море. По сценарию маневров, корабль на переходе обнаружил группу безэкипажных катеров условного противника, атакующих корабль.

Многоцелевой корвет «Гремящий» во время подготовки к параду Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Все морские беспилотники были уничтожены боевыми расчетами корвета. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630М. На учениях экипаж отработал алгоритм действий по распределению целей и ведению огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК.

Учесть опыт

При разработке программы самое пристальное внимание было уделено опыту противостояния с БЭК в Черном море. С начала специальной военной операции Украина десятки раз атаковала корабли Черноморского флота с помощью морских дронов. Сейчас новости об уничтожении украинских БЭК появляются чуть ли не ежедневно.

Вооруженные силы России не только отражают атаки противника, но и наносят удары по инфраструктуре, связанной с безэкипажными катерами. Так, 29 мая в Минобороны РФ заявили об уничтожении морской авиацией в северо-западной части Черного моря двух украинских БЭК, следовавших по направлению к Крыму.

Выполнение стрельб из шестиствольных 30-миллиметровых пулеметов АК-630М по воздушной цели Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В этот же день оперативно-тактическая авиация, БПЛА и ракетные войска нанесли ряд ударов по тыловым районам. В числе уничтоженных целей — склад, где ВСУ хранили безэкипажные катера.

24 мая Минобороны сообщило об уничтожении трех безэкипажных катеров в морской акватории.

А вот 16 мая в западной части акватории Черного моря разгорелось небольшое сражение — из штатного вооружения морская авиация ВМФ уничтожила 12 безэкипажных катеров.

Кадр уничтожения БЭК Украины с вертолета Ка-29 ВМФ России Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Вечером атаки продолжились, были потоплены еще три безэкипажных катера. Всего в течение дня морская авиация Черноморского флота пустила ко дну 15 БЭК. Видео уничтожения дронов вертолетами было опубликовано Минобороны РФ.

В мае, по данным росийского военного ведомства, было уничтожено 40 безэкипажных катеров на складе хранения.

Наш ответ

В России тоже активно разрабатываются безэкипажные катера. В частности, в зоне СВО испытывается дрон, созданный на Кингисеппском машиностроительном заводе.

Управляющий директор предприятия Михаил Даниленко ранее рассказывал «Известиям», что их протестируют в боевых условиях силы специальных операций.

Известно, что катер может поражать как морские цели, так и объекты у уреза воды, например береговые базы противника или портовые сооружения.

Габариты, небольшая осадка и малозаметность позволяют применять их в русле Днепра. Катер может нести боевую нагрузку до 600 кг, дальность его применения — до 120 морских миль, скорость — до 45 узлов.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой