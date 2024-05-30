«Ослепить» верховное главнокомандование». Зачем Украина атакует российские РЛС

Полковник Ходаренок увидел связь между ударами Киева по РЛС и активностью НАТО

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по отдельным радиотехническим узлам системы предупреждения о ракетном нападении (орту СПРН). 26 мая украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М» в окрестностях Орска. До этого 23 мая ВСУ была атакована РЛС «Воронеж-ДМ» в Армавире, а 17 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали загоризонтную РЛС «Контейнер» в Мордовии. Зачем ВСУ атакует систему предупреждения о ракетном нападении РФ и при чем тут НАТО - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Система предупреждения о ракетном нападении представляет собой комплекс отдельных радиотехнических узлов и других технических средств обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, вычисления их траектории и передачи КП СПРН информации, на основе которой фиксируется факт нападения на государство с применением ракетного оружия и принимается оперативное решение об ответных действиях.

В ВС РФ решение задач предупреждения о ракетном нападении возложены на 15-ю армию воздушно-космических сил особого назначения (15-я А ВКС ОН), которая занимается управлением орбитальной группировкой космических аппаратов, обнаружением пусков баллистических межконтинентальных ракет и наблюдением за космическим околоземным пространством.

Удар по РЛС «Контейнер»

17 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали загоризонтную РЛС «Контейнер» в окрестностях города Ковылкино (Республика Мордовия).

Двухкоординатная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер» размещается в транспортабельных контейнерах и не требует капитального строительства.

Радиотехнический узел таких РЛС состоит из двух частей: передающей и приемной. Каждая из них в своем составе имеет техническую позицию и жилой городок. На технических позициях установлены антенно-фидерные устройства со всем необходимым коммутационным и прочим оборудованием.

Принцип работы загоризонтных локаторов сильно отличается от обычных надгоризонтных РЛС. Последние работают в зоне «прямой видимости», которая ограничена расстоянием в десятки, максимум сотни километров. Загоризонтные системы используют отражение радиоволн от ионосферы - верхнего слоя атмосферы Земли, сильно ионизированного из-за облучения космическими лучами. Радиоволны нужного диапазона отражаются от нее словно от «зеркала» высоко над горизонтом, затем достигают Земли, где снова могут отразиться от нужных целей - самолетов, кораблей и взлетающих ракет - и опять же через ионосферу вернутся к приемным антеннам. Таким образом создается радиолокационное поле на тысячи километров.

Сигнал «Контейнеров» отражается от ионосферы только один раз, благодаря чему можно получить достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.

Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1,5 - 2 тыс. км от российской территории.

Источник изображения: Минобороны России

К примеру, на границе с Белоруссией, в районе Смоленска уже сооружена уникальная РЛС ЗГО 80П6, которая может обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью и крылатые ракеты в радиусе 2,5 тыс. км (вплоть до западных границ Франции).

Многофункциональный разведывательно-информационный комплекс (а именно так называется РЛС 80П6) предназначен для:

повышения эффективности решения задач воздушно-космической обороны на важнейших ракетоопасных направлениях;

решения задач информационного обеспечения формируемых соединений ВКО, а также мобильных комплексов;

информационного обеспечения испытаний и учебно-боевых пусков отечественных баллистических ракет в районах испытательных полигонов.

Станция в полном объеме готова к эксплуатации, но по непонятным причинам так пока и не поставлена на боевое дежурство.

Атаки «Воронежей»

23 мая беспилотник ВСУ атаковал РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» в Армавире. По некоторым данным, Украина тогда применила португальский дрон Tekever AR3.

РЛС «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ). Существуют варианты локатора, работающие в диапазоне как метровых, так и дециметровых радиоволн. И те, и другие обладают своим набором достоинств и недостатков.

РЛС метрового диапазона 77Я6 «Воронеж-М» разработана и производится ОАО «Радиотехнический институт имени академика Минца», а станция дециметрового диапазона 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ» разработана ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Станция состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Дальность обнаружения целей «Воронеж-М», которая работает в метровом диапазоне, достигает 6 тыс. км. «Воронеж-ДМ», которая функционирует в дециметровом диапазоне, - до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали.

Каждая РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов.

Источник изображения: mil.ru

РЛС «Воронеж-ДМ» развернуты в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области. «Воронеж-М» - в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и в Воркуте (населенный пункт Воргашор Республики Коми).

26 мая украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М», расположенную в окрестностях города Орск в Оренбургской области. При этом аппарат преодолел расстояние более 1800 километров до объекта СПРН, установив новый рекорд дальности полета для дронов-камикадзе.

"Часть хорошо продуманного плана"

Если одна атака БЛА ВСУ и может быть случайностью, но уже вторая - явно выраженная тенденция, а третья - система.

То есть противник этими ударами намерен вывести из строя одну из важнейших стратегических систем Вооруженных сил России - Систему предупреждения о ракетном нападении - без всякого преувеличения, глаза Верховного главнокомандующего.

Именно на основе данных, полученных от СПРН, президент России принимает решение о нанесение по противнику ответно-встречного, ответного или (в некоторых случаях) упреждающего удара.

Подобные действия ВСУ следует считать только частью хорошо продуманного плана. Помимо медийного эффекта, есть и другие обстоятельства. «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории». Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Так что взаимосвязь между ударами ВСУ по российским отдельным радиотехническим узлам СПРН и подобными действиями НАТО прослеживается достаточно явно. Что делать? Безусловно, необходимо резко усилить зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие подобных узлов. Помимо этого, по военным объектам на территории Украины должны быть нанесены ответные удары такой силы, чтобы у военно-политического руководства в Киеве напрочь отбить даже мысли о продолжении ударов по системе предупреждения о ракетном нападении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок